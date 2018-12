Fiorentina-Juventus | Andrea Della Valle condanne offese Scirea e Heysel | ' Scritte

Fiorentina-Juventus - la risposta dei tifosi bianconeri alle scritte su Scirea e sull’Heysel [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da entrambe le tifoserie e, come purtroppo si è avuto modo di vedere nel pre partita, alcune volte si può eccedere e cadere nell’orrido, andando a toccare veri e propri tasti dolenti per intere famiglie che hanno subito delle disgrazie. Ovviamente non tutta la tifoseria viola può essere ritenuta responsabile delle scritte inneggianti all’Heysel o delle ingiurie nei confronti ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Risultato eccessivo. Il rigore? Per me non c’era” : L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la gara persa dai viola con la Juventus: “La gara è stata più equilibrata rispetto a quello che dice il risultato finale. Mi dispiace aver preso il primo gol perché potevamo fare qualcosa di più e mi dispiace di non aver segnato all’inizio della ripresa quando abbiamo creato occasioni e li abbiamo messi in difficoltà. Per me non è rigore, ...

Fiorentina-Juventus 0-3 : il tabellino : Fiorentina-Juventus 0-3. RETI : 31' Bentancur, J,, 68' Chiellini, J,, 78' rig. Ronaldo, J,. FIORENTINA, 4-3-3,: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, 65' Pjaca,, Veretout, ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : “Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione” : Al termine della gara vinta dalla Juve sulla Fiorentina, queste le parole del tecnico dei bianconeri Allegri, intervistato da Sky Sport: “Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere ...

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur - Chiellini e Ronaldo fanno volare Allegri : FIRENZE - Il dicembre di fatica della Juve è cominciato con una passeggiata di salute a Firenze , la prima delle teoriche, molto teoriche, trappole che il campionato ha steso sul cammino bianconero. I ...

Fiorentina-Juventus - Chiellini : “Reduci da tre trasferte difficili - ma non guardiamo alla classifica” : A margine della gara vinta dalla Juventus sulla Fiorentina, Giorgio Chiellini è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrale bianconero, autore del secondo gol: “Era una trasferta difficile, la Fiorentina in casa è una schiacciasassi, ma siamo partiti bene e in spazio aperto abbiamo preso possesso della partita ma abbiamo avuto anche l’umiltà di difenderci. Siamo reduci da tre trasferte difficili, ...

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur-Chiellini-Ronaldo : ROMA - Sporcata prima del calcio d'inizio da scritte orribili fuori dal Franchi , Fiorentina- Juventus in campo sentenzia il dominio juventino sul campionato italiano: tris senza appello ai viola che ...

