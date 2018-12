Fiorentina-Juventus | Allegri | “Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione”

calcioweb.eu

: Tris Juventus! Cristiano Ronaldo dal dischetto! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Tris Juventus! Cristiano Ronaldo dal dischetto! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Juventus! A segno Bentancur! Fiorentina 0?? - 1?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Triplice fischio al Franchi! Vince la Juventus! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Al termine della gara vinta dalla Juve sulla, queste le parole del tecnico dei bianconeri, intervistato da Sky Sport: “Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado? Inpuòuna soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere gli obiettivi bisogna avere la capacità e l’umiltà di mettersi al livello degli avversari. Chiellini? È bravo di testa ma spesso segna anche di piede. Stasera è stato molto bravo col destro, complimenti a lui“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PERSEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “Cuadrado? Inpuòuna ...