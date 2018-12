Fiorentina-Juventus a due facce | da un lato gli insulti a Scirea | dall’altro i fiori per

calcioweb.eu

: Quello di domani sarà «Un turno di campionato importante». Parola di Mister @OfficialAllegri . Il report della sua… - juventusfc : Quello di domani sarà «Un turno di campionato importante». Parola di Mister @OfficialAllegri . Il report della sua… - juventusfc : «Vogliamo fare una grandissima partita». Le parole del tecnico viola #Pioli alla vigilia di #FiorentinaJuve… - juventusfc : Correva l'anno... 2001 - Un #FiorentinaJuve grandi firme che vi raccontiamo qui ?? -

(Di sabato 1 dicembre 2018) La partita traè molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona d’ingresso al settore ospite del “Franchi”, e da altre nei confronti del compianto capitano juventino Gaetano, morto 29 anni fa in un incidente stradale in Polonia. Ciò ha rovinato l’atmosfera di una partita così importante e messo in cattiva luce una splendida tifoseria come quella viola. D’altro canto, la risposta dellaè stata meravigliosa: come anticipato già in mattinata, la squadra bianconera con in ...