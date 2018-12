Fiorentina-Juventus | 90 anni di rivalità

Probabili formazioni/ Fiorentina Juventus : Allegri ancora senza Sami Khedira - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Fiorentina Juventus: novità live e quote per il match di questa sera al Franchi, previsto nella 14giornata del Campionato di Serie A.

Juventus - la possibile formazione contro la Fiorentina : Cuadrado giocherà a centrocampo : Ieri sera, poco dopo le 20, l'aereo della Juve è atterrato a Firenze dove la squadra di Allegri sarà impegnata per affrontare il club viola allo stadio Franchi. I bianconeri, venerdì sera, si sono poi diretti in hotel e nel corso della giornata oggi resteranno in albergo per proseguire la preparazione. Massimiliano Allegri, contro la Fiorentina, punterà sul 4-3-1-2 e farà alcuni cambi per permettere a qualche giocatore di rifiatare. In ...

Fiorentina-Juventus 2018 - probabili formazioni e dove vederla in tv : Pjanic verso la panchina, Pioli ritrova Pezzella. Chiellini deposita un mazzo per Astori prima del fischio d'inizio

Fiorentina - maglia speciale contro la Juventus : l’omaggio dei viola a Nelson Mandela : La Fiorentina e la sua maglia in onore di Nelson Mandela contro la Juventus: ecco lo speciale tributo dei viola allo storico personaggio sudafricano In vista dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina incontrerà la Juventus, i viola hanno deciso di indossare una maglia speciale. All’Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Pioli scenderà in campo con la solita t-shirt viola sul cui lato ...

Fiorentina-Juventus - Serie A calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Nel secondo anticipo della quattordicesima giornata della Seria A 2018-2019 di calcio si affronteranno Fiorentina e Juventus. La sfida racchiude una delle più sentite rivalità del calcio italiano e negli ultimi anni ha sempre regalato grandi emozioni. La formazione di Stefano Pioli cercherà assolutamente di tornare alla vittoria dopo cinque pareggi consecutivi, per non perdere contatto dalle posizioni di vertice. I bianconeri di Massimiliano ...