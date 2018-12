Fiorentina-Juventus 2018 | formazioni e diretta

Fiorentina-Juventus 0-1 La Diretta Bentancur sblocca la gara : Fiorentina e Juventus si affrontano quest'oggi nella gara delle ore 18. I viola vengono dal quinto pareggio consecutivo in Serie A giunto al termine di una gara a dir poco incolore sul campo del...

Fiorentina-Juventus - scritte contro Scirea e Heysel. Nedved : "Vergogna" : Fuori dallo stadio Franchi , poco prima di Fiorentina-Juventus, sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all' Heysel , 1985, finale di Champions contro il Liverpool, e l'ex ...

Fiorentina-Juventus - che gol Bentancur : di Dybala l’assist - l’uruguayano rifinisce [VIDEO] : Rodrigo Bentancur ha sbloccato Fiorentina-Juventus con un gol di sinistro davvero molto bello: uno-due con Dybala e poi calcio in porta Fiorentina-Juventus, bianconeri in vantaggio con gol di Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguayano ha insaccato su assist di Dybala, al termine di una bella cavalcata palla al piede. Il centrocampista è stato scelto per sostituire Pjanic in mezzo al campo e non ha tradito la fiducia di mister Allegri. La ...

Coreografia Fiorentina-Juventus - spettacolo mozzafiato al Franchi [FOTO e VIDEO] : 1/5 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Coreografia Fiorentina-Juventus : ecco a chi è dedicata la scritta “I love Riky” : “I love Riky“, si tratta di un ex calciatore della Fiorentina morto in circostanze misteriose durante un posto di blocco “I love Riky“. Questo quanto recita la Coreografia della Fiorentina esposta al Franchi prima della gara contro la Juventus. Il Riky in questione è Riccardo Magherini, ex calciatore viola morto durante un fermo della Polizia a Borgo San Frediano il 3 marzo 2014. Una morte che ha fatto molto ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...

Fiorentina-Juventus : occhi puntati su Orsato - l'arbitro che non potrà sbagliare : Una designazione che ha creato molte polemiche. Sarà Daniele Orsato a dirigere Fiorentina-Juventus, match in programma oggi alle 18. Con il fischietto della sezione di Schio ci saranno i guardalinee ...

Fiorentina-Juventus LIVE : formazioni ufficiali - tabellino e streaming : Fiorentina-Juventus LIVE – La seconda gara del sabato pomeriggio di Serie A, vedrà scendere in campo Fiorentina e Juventus al Franchi di Firenze. I viola, reduci da un serie di pareggi, provano a stoppare la marcia inarrestabile della Juve, che ha vinto fino a questo momento 12 partite su 13. Nel 4-3-3 di Stefano Pioli, a centrocampo trova posto Edimilson Fernandes, con l’avanzamento di Gerson sulla linea degli attaccanti. ...

Fiorentina-Juventus - Nedved duro contro gli striscioni su Scirea : “è una vergogna” [VIDEO] : Pavel Nedved ha parlato degli striscioni apparsi fuori dallo stadio Franchi di Firenze su Scirea e l’Heysel: “una vergogna” Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport prima della gara tra la sua Juventus e la Fiorentina al Franchi di Firenze. La rivalità tra le due fazioni è nota da tempo, ma oggi Nedved ha voluto sottolineare un episodio spiacevole avvenuto prima dell’incontro. Fuori dal Franchi sono stati ...

Serie A - diretta Fiorentina-Juventus dalle 18 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Fiorentina e Juventus scendono in campo oggi pomeriggio al Franchi per la sfida della 14ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri , dopo i tre punti contro la Spal , vuole ...