Fiorentina-Juventus 0-3 | Serie A | altra vittoria dei bianconeri | al Franchi segnano

oasport

: Vantaggio Juventus! A segno Bentancur! Fiorentina 0?? - 1?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Juventus! A segno Bentancur! Fiorentina 0?? - 1?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Tris Juventus! Cristiano Ronaldo dal dischetto! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Triplice fischio al Franchi! Vince la Juventus! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Laespugna anche ile continua la sua marcia trionfale inA. Ihanno battuto 3-0 lagrazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. Laresta così stabilmente in testa alla classifica e si porta momentaneamente a +11 del Napoli, che dovrà giocare in trasferta con l’Atalanta lunedì sera.Parte subito aggressiva la, che dopo 2′ ha un’ottima occasione con il tiro di Benassi che termina a lato di un soffio. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con iche guadagnano progressivamente campo e al 31′ arriva il gol del vantaggio di Bentancur, che riceve palla al limite dell’area dopo ...