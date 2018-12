Finti poveri e Isee truccati | a rischio la platea del reddito di cittadinanza

Furbetti Isee - scoperti 46 Finti poveri : ANSA, - AOSTA, 28 NOV - Quarantasei ' finti poveri ' sono stati scoperti dalla guardia di finanza in Valle d'Aosta nell'ambito dei controlli su altrettante dichiarazioni sostitutive per l'ottenimento di ...

Reddito di cittadinanza - la sfida è nella lotta a Finti poveri e Isee truccati : Nei controlli su soggetti a rischio effettuati dalla Guardia di Finanza dal 2016 al 2018 sei su dieci non sono in regola con la fruizione di prestazioni sociali agevolate...

L'esercito dei Finti poveri : 6 su 10 ricevono un sussidio che non meritano : In attesa di capire se, quando e come, verrà attuato il reddito di cittadinanza, arrivano i dati allarmanti della Guardia di...

Lotta ai Finti poveri - irregolari 6 domande di esenzione su 10 : Su 8.847 persone controllate, 5.435 non sono in regola per accedere alle agevolazioni. Si tratta di sei soggetti ogni dieci. È quanto emerso dalle verifiche effettuate dalla guardia di finanza nel 2018 sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate ed esenzione dei ticket sanitari.Un dato che crea non poche preoccupazioni in vista del reddito di cittadinanza e che ha mosso gli esponenti del governo a garantire che saranno effettuati maggiori ...