Filippo Roma | Se tocchi i 5 Stelle | ricevi minacce di morte Non mi era mai

Solidarietà a Filippo Roma da parte de Le Iene : 'Gravi parole d'odio violento' : Filippo Roma, come tutti sappiamo, è il giornalista che ha portato alla ribalta il caso di lavoro nero che vede coinvolto il padre dell'attuale ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Dopo la messa in onda del video in prima serata a "Le Iene", l'inviato ha spiegato alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" di aver ricevuto una serie di minacce di morte. In seguito a questa rivelazione, la redazione de "Le Iene" oggi ha espresso piena ...

Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...

Filippo Roma minacciato sui social dai militanti M5s : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : A Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Filippo Roma, l'inviato de 'Le Iene' autore dell'inchiesta sul padre di Luigi Di Maio ha raccontato gli ultimi sviluppi sulla delicata vicenda.Ci saranno novità sul caso? "Non lo sappiamo nemmeno noi, siamo in attesa di alcune risposte da parte di Di Maio". Come le è parso il vicepremier quando lo ha intervistato? "Mi è parso deluso dal papà, nell'intervista è emersa questa cosa ...

