Fico | Verità su morte Saleem | giornalista coraggioso

Regeni - Parlamento egiziano risponde a Fico : “Posizione ingiustificata - non aiuta verità” : Il Parlamento egiziano risponde al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la sua decisione di interrompere ogni relazione diplomatica finché non ci saranno novità sul caso Regeni: "Posizione ingiustificata, le azioni unilaterali non sono nell'interesse dei due Paesi e non aiutano gli sforzi per arrivare alla verità".Continua a leggere

Caso Regeni - Di Maio e Moavero stanno con Fico : “La verità è più importante del commercio” : Anche Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi stanno con Roberto Fico e appoggiano la decisione di strappare con l’Egitto in assenza di evoluzioni sul fronte delle indagini per la morte di Giulio Regeni. Se ieri il presidente M5s della Camera ha scelto in autonomia di bloccare i rapporti con il Parlamento egiziano e lo stesso premier Giuseppe Conte ha frenato dicendo di “non sapere i motivi del gesto”, ...

“Il Virus beneFico. Aprirsi la strada per la libertà e la verità in un mondo di sopraffazioni e menzogne” di Pierluigi Dadrim Peruffo : Il Virus benefico di Pierluigi Dadrim Peruffo indaga le motivazioni che hanno portato all’annebbiamento della coscienza umana, riflettendo sulla contemporaneità e sulla necessità impellente di trovare una soluzione allo sfruttamento e snaturamento dell’uomo a opera di una società che sta diventando nemica della vita stessa. Nel saggio si analizzano una serie di condizionamenti psicologici che sono stati alla base delle più terribili esperienze ...

‘Sulla mia pelle’ alla Camera - Ilaria Cucchi : ‘Indifferenza Salvini? Non m’interessa’. Fico : ‘Verità non fa male allo Stato’ : “L’indifferenza di Matteo Salvini? Non voglio commentare, chi ha a cuore la nostra battaglia di civiltà è con noi e non ci abbandonerà. Io credo nella parte pulita, buona, onesta delle istituzioni“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dopo la proiezione del film Sulla mia pelle del regista Alessio Cremonini alla Camera dei deputati. Un’iniziativa promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico, ma snobbata ...

Cucchi - Fico : verità legittima Stato - andare fino in fondo : Roma, 13 nov., askanews, - 'Questo pomeriggio a Montecitorio verrà proiettato 'Sulla mia pelle', il film di Alessio Cremonini sulla vicenda della morte di Stefano Cucchi. Ritengo sia molto importante ...

Cucchi : Fico - verità legittima uno Stato : ANSA, - ROMA, 13 NOV - "Questo pomeriggio a Montecitorio verrà proiettato 'Sulla mia pelle', il film di Cremonini sulla vicenda della morte di Stefano Cucchi. Ritengo sia molto importante che la ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si lasciano : la verità sulla crisi : Raffaella Fico torna single dopo la rottura con Alessandro Moggi ad un passo dall’altare. Secondo le ultime indiscrezioni il procuratore sportivo e la modella napoletana si sono detti addio al termine di una lunga crisi che era iniziata qualche mese fa. Come riporta il settimanale Spy, Raffaella Fico sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dieci anni dopo il suo esordio in tv nel celebre reality. Il figlio di Luciano ...

Sindaco Riace : Fico - da processo verità : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Non è iniziato ancora il processo, quando inizierà il processo ci sara' il dibattimento e si arriverà a una verità. I processi servono per stabilire una verità . Al momento non c'...