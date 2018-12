Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – Domani Polonia-Italia | i 12 di Sacchetti

sportfair

(Di sabato 1 dicembre 2018)Cup: i 12 per. Dentro Cinciarini e Fontecchio, out Michele Vitali e Ricci Al termine dell’allenamento pomeridiano all’Ergo Arena, il CT Meoha scelto i dodici Azzurri che scenderanno in campo(ore 20:15, diretta su SkySport) contro la, per la decima gara diCupNel roster che affronterà la squadra di coach Mike Taylor ci saranno Andrea Cinciarini, aggregato al gruppo dopo la partita di giovedì sera contro al Lituania, e Simone Fontecchio. Fuori Michele Vitali e Giampaolo Ricci.La domenica del Girone J è potenzialmente decisiva per la qualificazione al Mondiale di Cina. Le prime a scendere in campo saranno, a Budapest, Ungheria contro Paesi Bassi (ore 16:00), mentre alle ore 18:30 a Vilnius si alzerà la palla a due fra Lituania e Croazia. Ultima gara di ...