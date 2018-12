Festival per la Terra a Venezia - Artribune

Morandi e Incontrada favoriti per la conduzione del 69^esimo Festival di Sanremo : In questi giorni s'è iniziato a parlare del toto-conduttori di Sanremo: di fatti sono in corso degli incontri tra i vertici per decidere chi possa ereditare i ruoli nella precedente annata ricoperti da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunzikher. La 69^esima edizione del Festival Di Sanremo sarà trasmessa su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio per il secondo anno consecutivo sotto la direzione artistica del cantante Claudio Baglioni. Stando a quanto ...

Festambiente Sud : tante novità per l’edizione 2018 del Festival dedicato all’ambiente nel Sud Italia : E’ attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding dedicata a Festambiente Sud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Dal 2005 si celebra ogni anno nella splendida cornice del Gargano, in Puglia, ed è organizzato dal circolo Legambiente Festambiente Sud. Il festival negli anni ha ospitato numerosi eventi musicali, teatrali e d’incontro. Attualmente la direzione musicale è affidata a un maestro ...

I grandi protagonisti di Vanity Fair Stories e il nostro super Festival a Milano : I magnifici 14 premiati - MikaI magnifici 14 premiati - Valeria GolinoI magnifici 14 premiati - Paolo SorrentinoI magnifici 14 premiati - Paolo GenoveseI magnifici 14 premiati - Valeria Bruni TedeschiI magnifici 14 premiati - Terry GilliamI magnifici 14 premiati - ElisaI magnifici 14 premiati - Stefano SollimaI magnifici 14 premiati - Mariacarlo BosconoI magnifici 14 premiati - Alessandro BorghiI magnifici 14 premiati - Alba RohrwacherI ...

Il Festival Scienza arriva nel Sulcis per l'ultima tappa : ... è giunto alla sua seconda edizione ed è l'occasione per conoscere la Scienza in modo semplice e accattivante. Tre giorni di appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica ...

Reggio Calabria : grande attesa per la III edizione del Festival del Torrone di Taurianova : ... divenuta un appuntamento immancabile.Degustazioni di Torrone, dimostrazioni e laboratori di pasticceria, tavole rotonde, attività per i più piccoli, spettacoli musicali compongono il ricco programma ...

Inizia il conto alla rovescia per la 13edizione del Festival SU LA TESTA di Albenga : Peppe Voltarelli musicista dalla storia straordinaria, alfiere della nostra musica tra gli italiani emigrati nel mondo con lunghissimi tour in Sud America, Usa, Canada, Germania e Belgio. Giulio ...

Perché il Global Citizen Festival è un evento così importante : ... non resta che segnarti in agenda questo appuntamento: domenica 2 dicembre alle 21.00 tutti sintonizzati su MTV, Sky 130, per vedere questo evento musicale così importante per il mondo intero. ph: ...

Perché il Global Citizen Festival è un evento così importante : In onda domenica 2 dicembre su MTV alle 21.00 The post Perché il Global Citizen Festival è un evento così importante appeared first on News Mtv Italia.

Ponte Morandi - Consulenti : "'Verso il Festival del lavoro' a Genova per far ripartire infrastrutture ed economia : Roma, 26 nov. (Labitalia) - "Vogliamo accendere i riflettori su Genova. Genova che è simbolo dell[...]

Festival del Cinema di Salerno : 5 proiezioni da non perdere : Dal 25 novembre al 1 dicembre il centro di Salerno ospiterà la 72esima edizione del Festival di Cinema di Salerno. Tema di questa edizione del Festival, riconosciuto come il più antico in Italia, è la resilienza: l'evento ospiterà decine di proiezioni tra corti, documentari, lungometraggi e incontri. Il Festival si concluderà sabato 1 dicembre con la cerimonia di premiazione. Ecco un elenco di 5 eventi da non perdere.

Torino Film Festival 2018 - apre “The Front Runner” : un filmone imperdibile sul primo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Usa : Ascesa e caduta, in nemmeno tre settimane di campagna elettorale, del candidato democratico Gary Hart. Qualche anno prima di Monica Lewinsky, addirittura trent’anni da Stormy Daniels, ecco lo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Stati Uniti. The Front runner, il candidato favoritissimo alle presidenziali del 1988, quell’idealista dell’Ovest che ricordava Kennedy, è il titolo del Film diretto da Jason Reitman (Tra le nuvole, ...

I Maneskin a Eurovision Song Contest? Svelato il sogno che passa per il Festival di Sanremo : I Maneskin a Eurovision Song Contest? Damiano David non nasconde il suo desiderio di partecipare alla manifestazione internazionale, che passa per la vittoria al Festival di Sanremo. Sentiti da Radio Italia, I Maneskin hanno parlato del tour e dei progetti per il futuro, nei quali non manca il sogno di poter calcare un palco più prestigioso dopo la breve gavetta nei locali e la partecipazione a X Factor 11 nella squadra di Manuel Agnelli. ...

Dopo conclusione Festival della Cultura Paralimpica : Ad FS Battisti su ritardi treni e persone a mobilità limitata : In occasione della conclusione alla stazione Tiburtina di Roma della tre giorni di Festival della Cultura Paralimpica con gli obiettivi di sensibilizzare il Paese attraverso le gesta di grandi ...

Amori e scandali per il Torino Film Festival che guarda lontano : Tutto d'un fiato sarebbe stata comunque l'occasione per disconnettersi dal mondo per un po'. Oltre che un buon alibi. 'Ma che fine avevi fatto? È da 14 ore che hai il cellulare spento', 'Scusa, ...