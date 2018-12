FARMING SIMULATOR 19: Recensione, Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di sabato 1 dicembre 2018) Come ogni anno torna l’appuntamento con uno dei migliorii agricoli, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradi19, gentilmente offerto da Digital Bros.1919 inizia allo stesso modo dei suoi predecessori, ci viene affidata una fattoria in gestione, la quale dovremo portare avanti tramite la coltivazione e vendita dei prodotti, allevamento del bestiame ed ogni altra attività tipica di un fattore.3 sono le principali attività nelle quali è possibile cimentarsi, dalla coltivazione dei prodotti all’allevamento, con la possibilità di acquistare degli appezzamenti di terreni sulla mappa per espandere la propria fattoria e prendersi cura di galline, maiali, mucche e per la prima volta nella serie anche i cavalli.Non solo i prodotti ...