meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Farmaci, la regola delle 5G - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Farmaci, la regola delle 5G - BinaryOptionEU : Farmaci, la regola delle 5G - Adnkronos : Farmaci, la regola delle 5G -

(Di sabato 1 dicembre 2018) In un evento avverso su 5 che coinvolge un malato in ospedale, l”imputato’ è il farmaco. Il 19,4% dei contrattempi che possono verificarsi in corsia a danno dei pazienti è infatti associato a un “uso non adeguato” dei medicinali. Il dato è dell’Harward Medical Practice Study ed è stato sottolineato al Pirellone di Milano, in occasione del convegno ‘L’automazione del percorso farmaco’, promosso dalla rivista di economia e politica sanitaria ‘Italian Health Policy Brief’ (Ihpb, Altis) con il patrocinio, fra gli altri, della Regione Lombardia. La gestione della terapia farmacologica è un’attività complessa – riconoscono gli esperti – che coinvolge medici, infermieri esti in una serie di passaggi in cui si possono verificare errori diversi raggruppabili in 5 categorie: prescrizione, ...