Fabrizio Corona | dopo ‘Scherzi a Parte’ | scrive un messaggio provocatorio per Andrea

Scherzi a parte - Fabrizio Corona contro Andrea Iannone : 'Indovina il personaggio'. Come umilia il pilota : Vittima di Scherzi a parte ...e anche di Fabrizio Corona . Nella puntata di ieri, venerdì 30 novembre, protagonista del programma condotto da Paolo Bonolis è stato Andrea Iannone . Il pilota di Moto ...

Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone dopo Scherzi a Parte : Andrea Iannone a Scherzi a Parte: la polemica di Fabrizio Corona L’ospitata di Andrea Iannone a Scherzi a Parte non poteva non essere commentata da Fabrizio Corona, il quale da anni ormai non condivide un rapporto sereno con l’ultimo amore di Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi ha infatti postato sulle sue Instagram Stories una foto con lo scopo di prendere in giro ancora una volta i cambiamenti estetici del noto campione ...

Milano. Fabrizio Corona non dovrà tornare in carcere : Niente carcere per Fabrizio Corona. L’ex paparazzo rimarrà affidamento terapeutico. E’ questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano,

Storie italiane - Fiore Argento sulla sorella Asia e Fabrizio Corona : ‘Sapevo non sarebbe durata’ : “Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella”. Chi parla è Fiore Argento, sorella di Asia Argento a proposito della love story con Fabrizio Corona già finita al grido social di “Scendo da ‘sta giostra”. Fiore, ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane in onda venerdì 30 novembre su Rai1, commenta la rottura tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice: “Si sono visti poche volte, ...

Rivelo - Giacomo Urtis dalla Boccia : 'Con Fabrizio Corona ci chiamiamo Tato. Mio uomo ideale - in carcere...' : Prime anticipazioni da Rivelo , il talk di confidenze vip condotto da Lorella Boccia ogni venerdì sera su Real Time , canale 31, alle 23.45, . Ospiti della nuova puntata Paola Di Benedetto e Giacomo ...

Grande Fratello Vip 2018 - la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi? Tutto concordato - ecco la prova : La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2018 ha entusiasmato i telespettatori e ha scritto una nuova pagina di trash tv ma, purtroppo per noi, sarebbe stata studiata a tavolino per favorire gli ascolti (non brillanti) della corrente edizione del reality di Canale 5. Questo almeno è quel che afferma un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve decidere se ...

Silvia Provvedi parla del rapporto tra la madre e Fabrizio Corona : Fabrizio Corona e la madre di Silvia Provvedi erano uniti Il venerdì mattina è stato carico di sorprese per Silvia Provvedi. La mora delle Donatella, prima finalista del Grande Fratello Vip ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fans e da quelli di Francesco Monte e poi uno dalla sorella Giulia, uscita nel corso dell’ultima diretta del reality dopo un televoto lampo. In questi minuti la cantante è tornata a parlare di Fabrizio Corona, ...