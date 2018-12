Fabio Turchi fa impazzire Firenze | il pugile italiano mette ko Conquest e difende il

sportfair

(Di sabato 1 dicembre 2018) Tutto esaurito al teatro Obihall diko Tonyil titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall diha difeso in modo autorevole il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC atterrando nel corso del settimo round Tonycon un gancio sinistro che ha provocato un gonfiore all’occhio sinistro dell’inglese inducendo il suo allenatore a gettare la spugna. In delirio il pubblico che ha riempito in ogni ordine di posti il teatro Obihall (erano presenti 1.500 spettatori). “Abbiamo avuto solo due settimane per preparare questo evento – commenta Christian Cherchi della Opi Since 82 – e siamo riusciti lo stesso a fare il tutto esaurito. Il pubblico si è entusiasmato non solo per il match di, ma anche per tutti gli altri in particolare per quello di ...