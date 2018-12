F1 | Ross Brawn sull’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari | “Darà la giusta spinta al team

F1 - Ross Brawn : “Il divario tra i top team e le altre scuderie è inaccettabile” : Il direttore sportivo della Formula Uno Ross Brawn ha sottolineato un evidente problema del Circus nelle ultime stagioni: il divario netto tra le prestazioni dei top team e quelle delle altre scuderie. Nelle dichiarazioni riportate da Autosport, Brawn sottolinea che: “Due podi su un totale di 123 gare è qualcosa di inaccettabile, specialmente quando comporta un divario tecnico e finanziario in costante crescita”. Brawn si riferisce alla ...

Ferrari : per Ross Brawn gli errori di Vettel non sono una coincidenza : Brwan ha concluso dicendo: 'In uno sport complicato come la Formula 1, raggiungi i tuoi obiettivi solo se tutti i pezzi del puzzle si incastrano alla perfezione. Se manca solo un pezzo, tutto è ...

F1 - che affondo di Ross Brawn contro Vettel : “tutti quegli incidenti non possono essere una coincidenza” : Secondo il direttore sportivo della Formula 1, Vettel è entrato in un periodo negativo da cui solo la Ferrari può aiutarlo ad uscire La situazione di Sebastian Vettel è molto difficile da comprendere, il pieno appoggio della Ferrari non basta per regalargli tranquillità, anzi lo spinge a commettere errori marchiani che ne pregiudicano la corsa al mondiale. photo4/Lapresse L’ultimo risale al Gp di Austin, dove il contatto con ...

F1 - Ross Brawn tranquillizza Vettel : “gli errori? Lo stesso Schumacher commetteva leggerezze incomprensibili” : Il direttore sportivo di Formula 1 ha parlato del momento di Vettel, sottolineando come anche Schumacher commetteva errori imperdonabili Una settimana esatta al Gp di Austin, appuntamento che potrebbe regalare a Lewis Hamilton il quinto titolo iridato in carriera. La Ferrari e Sebastian Vettel non hanno nessuna voglia di arrendersi, ma il gap accumulato dal britannico è ormai complicatissimo da ribaltare. photo4/Lapresse Colpa degli errori ...

F1 - Ross Brawn spiazzato : “non pensavo di poterlo dire - ma Hamilton può battere i record di Schumacher” : Presente al Festival dello Sport, Ross Brawn ha parlato di passato, presente e futuro soffermandosi anche sulle qualità di Hamilton Personalità importanti presenti ieri al Festival dello Sport a Trento, dove ieri ha fatto capolino Ross Brawn, responsabile del Motorsport per conto di Liberty Media. Il dirigente della società che gestisce i diritti della Formula 1 ha parlato del suo passato e degli obiettivi futuri, rivelando anche un ...

Formula 1 - Ross Brawn al Festival dello Sport : 'Hamilton potrebbe battere i record di Schumacher' : Di questo ha parlato Ross Brawn , direttore Sportivo del progetto F1, al Festival dello Sport di Trento : "Non pensavo che lo avrei mai potuto dire, ma davvero potrebbe battere i record di Schumacher.

Brawn : “Per Mick Schumacher pRossimo step la F2” : Mick Schumacher non dovrebbe arrivare troppo presto in F1: questa l’opinione di Ross Brawn, che ha lavorato a stretto contatto con Michael durante l’era di enorme successo della Ferrari. Il boss sportivo della F1 pensa che il giovave Schumacher abbia bisogno di più tempo prima di fare il grande salto, anche se al momento sta […] L'articolo Brawn: “Per Mick Schumacher prossimo step la F2” sembra essere il primo su ...