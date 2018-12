F1 | pioggia di milioni sulla Williams | l’arrivo di Kubica porta in dote una remunerativa

sportfair

(Di sabato 1 dicembre 2018) Grazie all’ingaggio di, laha firmato un contratto di collaborazione con la PKN Orlen gestita dal Ministero del Tesoro polacco Lasi riscopre ricca con Robert, ma non solo dal punto di vista del talento e dell’esperienza. L’ingaggio del pilota polacco infatti ha permesso la chiusura del contratto di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera PKN Orlen, gestita per il 28% dal Ministero del Tesoro polacco.photo4/LapresseUna scelta non solo sportiva, ma anche economica quella compiuta da Claire, riuscita così a garantire al proprio team una buona base in vista della prossima stagione. A spingere verso questo accordo è stato il ministro dello sport del paese nativo di, Witold Banka, ex velocista che gareggiò nei 400 metri: “molte aziende hanno scoperto che è meglio supre direttamente gli atleti, ...