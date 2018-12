F1 | Ferrari e Mercedes già a caccia di… Mick Schumacher | c’è un dettaglio che però

F1 - analisi Test Abu Dhabi 2018 : da Yas Marina arrivederci alla prossima stagione - con Ferrari - Mercedes e Red Bull che hanno lavorato su strade diverse : Si sono conclusi i Test di Abu Dhabi riservati alla Formula Uno e, sostanzialmente, la stagione 2018 nel suo complesso. Le 18 ore di Test sul tracciato di Yas Marina (clicca per la cronaca della prima giornata) (clicca qui per la cronaca della seconda giornata) ci hanno regalato diversi spunti, incominciando da alcuni nuovi volti che sono saliti sulle macchine che guideranno nel 2019, passando per un lavoro davvero massiccio a livello di gomme, ...

F1 – Leclerc sorprende tutti all’esordio in Ferrari - anche Hamilton : il pilota Mercedes lo segue… su Instagram! [FOTO] : Leclerc ruba la scena nel secondo giorno dei test Pirelli ad Abu Dhabi: Lewis Hamilton decide di seguirlo su Instagram! Mercoledì di test per i piloti di F1 sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi). Le monoposto sfrecciano su quello che è stato il tracciato teatro dell’ultima gara del Mondiale che ha visto Lewis Hamilton trionfare, ancora una volta. Grande assente proprio il pilota britannico che ha comunque tenuto d’occhio la ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Mercedes dominatrice con 84 punti di vantaggio sulla Ferrari : Si conclude l’annata 2018 del Mondiale di Formula Uno e la Mercedes conquista anche l’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi. La vittoria di Lewis Hamilton consente alle Frecce d’Argento di aggiornare le statistiche e rafforzare una leadership indiscussa, valsa la quinta corona consecutiva nella graduatoria riservata ai costruttori. Seconda e terza forza di questo campionato sono la Ferrari e la Red Bull sensibilmente ...

Gp Abu Dhabi - Toto Wolff svela : “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La Ferrari non voleva” : Toto Wolff, team director della Mercedes, ha parlato della decisione di correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09 nel Gp di Abu Dhabi Toto Wolff, team director della Mercedes, ha affermato che ad Abu Dhabi il suo team potrebbe optare per correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09. La modifica che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, potrebbe essere inserita ad Abu Dhabi, dato che il Mondiale è ormai stato assegnato e ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 1 - Max Verstappen al comando. Mercedes e Ferrari attardate : Doppietta Red Bull nelle prove libere 1 del GP degli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, le due Lattine riescono a precedere tutti gli avversari e fanno capire di poter essere un serio pretendente per la vittoria di domenica anche se va annotato che questa sessione, corsa sotto il sole, è abbastanza interlocutoria visto che qualifiche e gara si disputeranno in prossimità del ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : la Mercedes vince il titolo - la Ferrari si arrende : La Mercedes ha conquistato il Mondiale costruttori F1 2018 e ora vanta 67 punti di vantaggio sulla Ferrari, la Red Bull è terza mentre la Renault e la Haas sono in lizza per il quarto posto. Classifica Mondiale costruttori F1 2018: SCUDERIA PUNTI Mercedes 620 Ferrari 553 Red Bull 392 Renault 115 Haas 90 McLaren 62 Force India 47 Sauber 42 Toro Rosso 33 Williams 7 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

Hamilton meravigliao - trionfa in Brasile e incorona la Mercedes : Ferrari sul podio con Raikkonen : Il pilota britannico vince il Gp del Brasile e regala il titolo di campione del mondo Costruttori alla Mercedes, completano il podio Verstappen e Raikkonen Una vittoria che vale un titolo, un successo complicato e difficile che regala alla Mercedes il titolo Costruttori. Lewis Hamilton si prende il Gp del Brasile, permettendo al team di Brackley di laurearsi campione del mondo. photo4/Lapresse Una gara esaltante e ricca di emozioni quella ...

F1 - GP Brasile 2018 : Ferrari - Mercedes e Red Bull partono con concrete chance di vittoria - chi la spunterà ad Interlagos? : Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno? Sicuramente grande spettacolo. Le condizioni ci sono tutte. Grande equilibrio in pista, pressioni ridotte al minimo, dato che il titolo iridato è già stato assegnato, e strategie che si annunciano quanto mai importanti. In poche parole tutti gli ingredienti sono disposti sulla pista di Interlagos. Ora non rimane che ai piloti di fare il loro. Le due prime due giornate, tra ...

F1 - colpo gobbo della Ferrari : si valuta l’ingaggio di un pilota al corrente dei segreti della Mercedes : La scuderia di Maranello valuta la possibilità di ingaggiare Pascal Wehrlein come development driver, sfruttando le conoscenze Mercedes del tedesco Completata la line-up del 2019 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la Ferrari adesso si concentra sul ruolo di development driver con l’obiettivo di sostituire il partente Kvyat. LaPresse/Photo4 Il russo infatti tornerà alla Toro Rosso nella prossima stagione, lasciando libero un ...

F1 - Whiting e i fori Mercedes : “la decisione di non usarli in Messico? Hanno avuto paura della… Ferrari” : Il Direttore di Gara ha sottolineato che la decisione della Mercedes di chiudere i fori in Messico è stata dettata dalla paura di ricevere una protesta formale dalla Ferrari La questione dei cerchi forati della Mercedes continua a far discutere, spingendo Charlie Whiting ad intervenire per definire una volta per tutta la situazione regolamentare. Photo4 / LaPresse Il Direttore di Gara ha fatto sapere che verrà emanata a breve una norma che ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

F1 – La Ferrari accorcia sulla Mercedes - sarà bagarre nelle ultime due gare : ecco la nuova classifica Costruttori : E’ sceso a cinquantacinque punti il vantaggio della Mercedes sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori, ecco la nuova classifica Va a Max Verstappen il Gp del Messico: con la sua Red Bull l’olandese ha preceduto le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Nonostante il quarto posto raggiunto con la sua Mercedes, l’inglese Lewis Hamilton conquista con due gare d’anticipo il titolo di campione del ...