F 1 | i team 2019 | la Ferrari diventa Scuderia Mission Winnow

Formula 1 2019 - la Force India cambia nome : la storia del team : Il 2018 non è più nemmeno storia: è cronaca. Una macchina mediamente competitiva, con cui Perez, sempre lui, va a podio in Azerbaigian, ma che soffre di mancanza di soldi e sviluppo. La squadra ...

F1 - Mondiale 2019 : scompare il nome “Force India”. Il team si chiamerà Racing Point F1 : La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ufficializzato ieri la startlist della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno. Non vi sono grosse variazioni, nel senso che tutti i team che hanno disputato il campionato 2018 saranno al via anche l’anno venturo. Tuttavia una news dal fronte arriva e si tratta della Force India. Il team di Silverstone, infatti, che ha ufficialmente cambiato la propria proprietà con la cordata ...

Formula 1 - la entry list : piloti - numeri e team del Mondiale 2019 : La Formula 1 sembra proprio non volersi fermare. Dopo i test di Abu Dhabi per comparare e provare le gomme Pirelli del prossimo Mondiale, ora è arrivata anche la lista ufficiale di piloti - con i ...

Ciclismo – Il team Sky si colora di blu e nero - svelata la nuova divisa per il 2019 [FOTO] : Il Team Sky ha svelato il suo nuovo kit per la stagione 2019: elegante ritorno al nero per il decimo anno della squadra La stagione 2019 di Ciclismo è alle porte: i corridori sono pronti per i ritiri con le rispettive squadre, in vista dei primi appuntamenti che regaleranno spettacolo sin dai primi mesi del nuovo anno. Pronti alle grandi sfide del 2019, i corridori del Team Sky hanno indossato la nuova divisa per svelarla a tutti i ...

Hell let Loose : lo shooter tattico a tema Seconda Guerra Mondiale sarà disponibile in early access su Steam nel 2019 : Forse alcuni di voi ricorderanno Hell Let Loose, lo sparatutto indie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale annunciato nel 2017 tramite una campagna Kickstarter che si è rivelata di grande successo. Ebbene sembra che sarà disponibile in early access su Steam nel 2019.Come riporta VG247, gli sviluppatori di Black Matter hanno annunciato oggi una collaborazione con il publisher Team17, che aiuterà il titolo ad arrivare in fase early access nel ...

Formula 2 - Mick Schumacher correrà con il team Prema nel Mondiale 2019 : Mick Schumacher in F2, ora è ufficiale. Il tedesco, campione della Euro Formula 3 , dalla prossima stagione non cambia squadra ma categoria: il 19enne figlio del sette volte campione del mondo correrà nella Formula 2 . E' stato lo stesso team Prema ad annunciarlo con un video sulla pagina Instagram. Per Schumi Jr si era anche parlato di un precoce salto in F1 dopo i risultati ...

Ciclismo - tutti gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 in team World Tour e Professional. Spiccano Affini e Moschetti : Tutto pronto per la nuova stagione per quanto riguarda il Ciclismo su strada: saranno ben quattordici gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 tra le migliori squadre WorldTour e Professional. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. In questa stagione ha conquistato ben otto vittorie con la ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019. Monza “corsara” a Cuneo. Il team Saugella riscatta Firenze e risale la china : Due set di battaglia pura e due set di dominio Saugella nell’anticipo della serie A1 femminile di Volley. La squadra monzese vince 3-1 sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo e riprende la marcia verso la zona play-off dopo la brutta sconfitta di mercoledì a Firenze. Non è stata una passeggiata per il Team Saugella sul campo della matricola terribile Cuneo che, per due set, ha fatto soffrire la più blasonata formazione ospite, prima di ...

F1 - Sauber : in pista con uno Junior team nel 2019 : HINWIL - La Sauber ha annunciato il lancio di uno Junior Team che parteciperà ai campionati di Formula 2, Formula 3, Adac Formel 4 e alla F4 Italiana, a partire dal 2019. La scuderia svizzera ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali punta il 2019 : 'Giro o Tour? Valuterò con il mio team' : Vincenzo Nibali ha partecipato a Biella all'inaugurazione dell'Accademia dello Sport Pietro Micca , voluta con il fratello dall'ex corridore professionista Denis Lunghi. Il siciliano si è anche divertito sulla pedana della scherma, prendendo lezioni da Valentina Vezzali, prima ...

Moto2 Sky Racing team VR46 - Bagnaia : «Ora festeggio - nel 2019 in MotoGp» : ROMA - Francesco Bagnaia, fresco campione del mondo della Moto2, commenta a Sky Sport24 la vittoria del titolo. 'Ancora devo veramente festeggiare, lo farò dopo Valencia dove mi aspetta un altro Gran Premio. Sto iniziando ora a rendermi conto che ...

Moto3 - Il team di Max Biaggi debutterà nel Motomondiale nel 2019 : Di seguito il breve comunicato rilasciato dal team: 'Il MAX Racing team debutta nel Campionato del mondo Moto3 2019. Al terzo anno di attività sportiva , CIV 2017 e CEV 2018 , si prepara il debutto ...

Max Biaggi sbarca in Moto3 – Aron Canet pilota del Max Racing team dal 2019 : Max Biaggi sbarca nel Motomondiale: nel 2019 il Max Racing Team in Moto3 con Aron Canet Max Biaggi sbarca in Moto3: dopo l’avventura nel CEV, l’ex pilota adesso punta in alto ed è pronto ad iniziare una nuovissima ed appassionante sfida nel Motomondiale col suo Max Racing Team. La squadra di Biaggi, infatti, nel 2019 farà il suo debutto nel motomondiale, nella classe Moto3 e lo farà con un pilota di tutto rispetto: il ...

F1 - Rich Energy title sponsor del team Haas per il 2019 : cambia la livrea delle monoposto americane : Nella prossima stagione la Haas avrà un nuovo title sponsor, la livrea delle monoposto di Grosjean e Magnussen dunque cambierà rispetto a quest’anno Accordo trovato, la Rich Energy sarà il title sponsor della Haas a partire dalla prossima stagione. Dopo aver fallito l’acquisizione della Force India, l’azienda di bevande energetiche ha chiuso la partnership con la scuderia americana, un’intesa che determinerà anche ...