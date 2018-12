Ennio Fantastichi è morto | l’attore era malato di leucemia

Ennio Fantastichini è morto a Napoli - l'attore aveva 63 anni - : Grave lutto nel mondo del cinema italiano. Da tempo malato, l'attore è stato stroncato da una grave emorragia cerebrale

E’ morto l’attore Ennio Fantastichini : aveva 63 anni - stroncato da una leucemia : Addio all’attore Ennio Fantastichini: aveva 63 anni ed è stato stroncato da una leucemia. Il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010. Era ricoverato da quindici giorni presso il reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II, Fantastichini è stato stroncato da una grave emorragia cerebrale. La complicanza è stata una conseguenza di una leucemia ...

E’ morto Ennio Fantastichini : aveva 63 anni - stroncato da una leucemia : Addio all’attore Ennio Fantastichini: aveva 63 anni ed è stato stroncato da una leucemia. Il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010. Era ricoverato da quindici giorni presso il reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II, Fantastichini è stato stroncato da una grave emorragia cerebrale. La complicanza è stata una conseguenza di una leucemia ...

