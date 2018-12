Ennio Fantaschini morto | addio all’attore di cinema | teatro e tv | aveva 63 anni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018), tv.Fantastichini poteva calcare qualsiasi palco e affrontare qualsiasi macchina da presa. Era ricoverato da due settimane in ospedale a Napoli. Ma un’emorragia cerebrale, conseguenza di una leucemia, se l’è portato via all’età di 63. Tra i suoi film più importanti Porte aperte di GiAmelio, Ferie d’agosto di Paolo Virzì e Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Molte anche le interpretazioni dell’attore in film per la tv.L'articoloall’attore die tv:63proviene da Il Fatto Quotidiano.