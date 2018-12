Ennio Doris | ' Il governo spaventa i consumatori | pil negativo anche nel 2019'

Ennio Doris - la minaccia tragica per l'Italia dopo la manovra : 'Cosa rischiano i soldi degli italiani' : Anche con un deficit del 2,4% si avrebbero effettivi positivi sull'economia e il mercato istituzionale reagirebbe in maniera diversa',

Banche - Ennio Doris e la bomba spread sull'Italia : 'Temo per certi colleghi' - gli istituti che possono saltare : È una situazione che preoccupa, dunque, perché ha delle conseguenze negative sull'economia'. La situazione italiana non è immune da rischi: 'Come presidente di Banca Mediolanum la cosa mi scivola via,...