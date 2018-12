Emozioni negative | mai nasconderle ai bambini

dilei

(Di sabato 1 dicembre 2018) Lenon vanno nascoste davanti aiperché li aiutano a crescere e ad affrontare i problemi in modo positivo.Lo svela una nuova ricerca che mette in luce l’importanza della sincerità, anche con i più piccoli. Un lutto, un problema economico, una discussione con il proprio partner oppure un momento di sfogo a causa dello stress: sono tanti i genitori che non si mostrano davanti ai loro figli mentre piangono o quando sono più fragili.Si tratta di una forma di protezione nei confronti dei, un modo per difenderli dalla negatività che però, avvertono gli esperti, potrebbe rivelarsi dannoso. I piccoli infatti sono perfettamente in grado di cogliere che qualcosa non va. Poco importa se versate le vostre lacrime sotto la doccia o se vi fingete felici, loro si accorgeranno che non lo siete e questo li manderà in confusione.Questo è quanto affermano i ...