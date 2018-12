Emma Marrone serata in allegria | con lei c’è anche Checco Zalone VIDEO

Belen Rodriguez ed Emma Marrone si ritrovano : la cantante sarà ospite di 'Tu si que vales' : Sabato 1 dicembre andrà in onda la puntata conclusiva di "Tu si que vales", il programma leader del sabato sera che è pronto ad eleggere il suo vincitore tra i 16 talenti selezionati in queste settimane. Durante l'ultima diretta del 2018 del format di Canale 5, ci sarà spazio anche per un po' di gossip: la conduttrice Belen Rodriguez dovrà presentare l'ospite che delizierà il pubblico in studio e quello da casa con il suo nuovo singolo ...

‘Tu sì que vales’ - la finale : Emma Marrone super ospite : La cantante salentina ospite della puntata conclusiva del programma di Canale 5 che decreterà il vincitore della stagione

Da Maurizio Costanzo Costanzo - Emma Marrone si è raccontata tra musica e vita privata. Guarda il VIDEO : Serena e concentrata sul lavoro. Così è apparsa e si è raccontata Emma Marrone, mercoledì sera, al Maurizio Costanzo Show. Il bilancio della cantante è ottimo: "Mi ritengo una donna molto fotunata. E'...

Emma Marrone fidanzata? La risposta della cantante dice tutto : Emma Marrone è fidanzata? Maurizio Costanzo vuole la verità Maurizio Costanzo ha voluto sapere se Emma Marrone è fidanzata. Questa sera è andata in onda l'ultima puntata della stagione del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti c'era proprio la cantante. Lei è intervenuta un po' su tutti gli argomenti della serata, ha anche fatto […]

Emma Marrone - disco di platino per l'album 'Essere qui' : pronte le date del prossimo tour : 'Essere qui', l'ultimo disco di inediti di Emma, è certificato platino. È inoltre disponibile da venerdì 16 novembre, 'Essere qui- bm edition' il nuovo progetto discografico della cantante contenente ...

Emma Marrone/ Video - duetto con Antonino : versione pazzesca di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper - IlSussidiario.net : Emma Marrone duetta con Antonino Spadaccino sulle note di Shallow come Lady Gaga e Bradley Cooper: il Video spopola sui social.

Emma Marrone sexy su Instagram : la foto in reggiseno nero conquista i fan : Emma Marrone continua la sua svolta sexy e su Instagram, questa mattina, posta una foto in reggiseno, appena sveglia: in quello che è un post pubblicitario, la cantante si mostra con un...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...

Emma Marrone al Museo Madre di Napoli per l’evento Mai Più Sola contro la violenza sulle donne : info ingressi : Venerdì 23 novembre, presso il Museo Madre di Napoli, si terrà l’iniziativa “Mai più Sola” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Madrina d’eccezione sarà Emma Marrone, che da sempre si interessa a questi importanti eventi in sostegno delle donne attraverso manifestazioni e non solo. Uno dei tanti esempi è dato dal suo brano “Io di te non ho paura”, un inno contro la misoginia e tutte le forme di violenza ...

Emma Marrone - le parole su Maria : 'Dopo 10 anni mi sta ancora a fianco' : Emma Marrone è stata protagonista di una recente intervista il 18 novembre a 'Domenica In' condotto da Mara Venier in cui ha parlato di molte tematiche legate alla sua vita privata e lavorativa. La cantante ha fatto notare che, a dieci anni di distanza dalla partecipazione al talent show 'Amici' che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, continua ad avere un ottimo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. La giovane artista ha ...

Domenica In - Emma Marrone e la straziante rivelazione sull'amore : Mara Venier resta senza parole : Emma Marrone è stata tra le protagoniste della puntata di Domenica 18 novembre di Domenica In , il contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier. La cantante pugliese si è raccontata in vista dell'...

Emma Marrone : 'Non credo nel principe azzurro - meglio il lavoro' - Mara Venier la sprona : Le parole che Emma Marrone ha usato a "Domenica In" per descrivere la sua situazione sentimentale, hanno colpito molto Mara Venier; la padrona di casa del format di Rai Uno, infatti, si è sbilanciata in diretta dando un consiglio da madre alla disillusa cantante. Alla vincitrice di Amici che le raccontava di mettere il lavoro prima di tutto e di non credere più nel principe azzurro, la conduttrice veneta ha detto: "Non mettere alla porta ...

Emma Marrone - la confessione inaspettata e il rapporto con Maria De Filippi : Emma Marrone a Domenica In fa una confessione che lascia senza parole Mara Venier Emma Marrone raggiunge Mara Venier a Domenica In per un'intervista speciale. La cantante fa qui una confessiona che lascia senza parole la conduttrice, ma parla anche del suo attuale rapporto con Maria De Filippi. Proprio la presentatrice di Amici le ha […]