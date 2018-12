universo7p

: La nuova concept car elettrica di Audi: per il suo design, sfida la Tesla Model S di Elon Musk - Matteo_Moretti : La nuova concept car elettrica di Audi: per il suo design, sfida la Tesla Model S di Elon Musk - Universo7p : Elon Musk Lancia una nuova sfida: Andrò personalmente su Marte @Universo7p - Ic3Simo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 1 dicembre 2018)unasuDobbiamo ammetterlo, è cosa nota chesia un visionario fortemente interessato allo spazio , e unaconferma è offerta dall’intervista rilasciata in occasione di un nuovo episodio della docu-serie Axios on HBO.L’obiettivo diè andare su, e le percentuali che questo viaggio vada in porto sono decisamente alte, il 70%, grazie alle numerose recenti scoperte. E come se non bastasse, potrebbe trattarsi di un viaggio di sola andata, perchévorrebbe addirittura trasferirsi sul pianeta rosso.L’imprenditore sud-africano fondatore di SpaceX rifiuta l’idea che, allo stato attuale, recarsi supossa essere “un’uscita d’emergenza” per soli ricchi. Si tratterebbe di unaper chiunqueE il 7 gennaio partirà il primo volo della capsula per ...