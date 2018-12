Ecco la Juve dei Golden Boy | sale il pressing su Isco

Fiorentina-Juventus streaming - Ecco dove guardare la diretta della partita : Fiorentina-Juventus streaming – Si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Fiorentina-Juventus, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è ...

Juventus - infortunio Emre Can : Ecco quando ritornerà in panchina : infortunio Emre CAN – Per la Juventus si sta risolvendo un altro grattacapo. Dopo il ritorno di Bernardeschi, recuperato dall’infortunio subito in Nazionale, sta per rientrare anche Emre Can. Il centrocampista tedesco, che ha subito un’operazione al nodulo tiroideo sta per rientrare tra i convocati e, come detto da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, potrebbe […] L'articolo Juventus, infortunio Emre Can: ecco ...

Juventus - Ecco la maglia iridescente : in vendita in edizione limitata : maglia Juventus EA Sports. Il Natale è ormai sempre più vicino, ma a volte trovare un regalo adatto per i meno fantasiosi non è mai semplice. ecco quindi un’idea davvero molto particolare che non potrà che essere apprezzata non solo dai calciofili ma anche da tutti i collezionisti di maglie: EA Sports, società produttrice della […] L'articolo Juventus, ecco la maglia iridescente: in vendita in edizione limitata è stato realizzato da ...

Juventus - voci d’addio su Szczesny? Ecco il parere dell’agente del polacco : Juventus, Szczesny non sembra intenzionato a lasciare il club, l’agente del portiere polacco conferma la volontà di restare in bianconero Jonathan Barnett, agente del portiere della Juventus Szczesny, ha parlato del futuro del proprio assistito. Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile addio del polacco per far spazio a Perin tra i pali, ma l’agente nega ogni possibile sentore d’addio, parlando ai microfoni di ...

Juventus - Ecco la maglia iridescente in edizione limitata : Una maglia che unisce il virtuale con il reale. Un regalo di Natale per pochissimi eletti. Così la Juventus si dimostra innovativa anche sotto l'aspetto del marketing lanciando sul mercato una maglia ...

Fiorentina-Juventus streaming live - Ecco dove e come vedere il match : Fiorentina-Juventus streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida VIDEO: Diretta Fiorentina Juventus streaming ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida di oggi tra Fiorentina-Juventus sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Fiorentina-Juventus streaming live , ecco dove e come vedere il ...

Juventus - l’acquisto di Ronaldo è già stato ammortizzato : Ecco come : In estate si è discusso a lungo sulla reale convenienza dell’affare Ronaldo-Juventus. Dopo un paio di mesi dall’inizio della stagione si può sostenere come il costo del cartellino del portoghese sia già stato ammortizzato quasi interamente. La Juventus, infatti, ha già incassato 90 milioni di euro grazie alla Champions League: si tratta della cifra totale incassata tra biglietti, diritti tv e market pool. La società di ...

Juve - Ecco il piano per arrivare a Pogba : La Juventus non molla Paul Pogba . Come scrive Tuttosport , i bianconeri vogliono provare a convincere il Manchester United a cedere il centrocampista campione del mondo con la Francia. La formula? Prestito con obbligo di riscatto, questa l'idea di Fabio Paratici , che già a gennaio vuole regalare il numero 6 dei Red Devils a Massimiliano Allegri .

Juventus-Valencia streaming - Ecco dove guardare la diretta della partita : Juventus-Valencia streaming – Si torna in campo per la Champions League, un turno molto importante valido per la fase a gironi e che può dare importanti indicazioni. In campo la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri impegnata allo Stadium contro il Valencia, l’occasione è ghiotta per i bianconeri per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale ed il primo posto del girone. La Juventus non può permettersi un altro passo ...

Juventus Valencia streaming live - Ecco dove e come vederla - no su Rojadirecta : Juventus Valencia streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida VIDEO: Diretta Juventus-Valencia, ecco dove vederla in streaming Guardala QUI in diretta in modalità Match live La sfida di oggi tra Juventus e Valencia sarà trasmessa su Sky Sport (canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in […] L'articolo Juventus Valencia streaming live , ecco dove e come vederla, no su Rojadirecta ...

Juventus Valencia diretta streaming - Ecco dove vedere la gara : Juventus-Valencia diretta streaming, come poter vedere la partita. Fischio d'inizio programmato per le ore 21:00 di oggi all'Allianz Stadium di Torino. La gara sarà trasmessa da Sky Sport e che si potrà seguire in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili, se abbonati, grazie a Sky Go. 27 novembre alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino scenderanno in campo la Juventus ...

Conferenza Allegri - Juventus-Valencia : 'Ecco chi non ci sarà ' : Massimiliano Allegri a Sky Sport svela: ' Khedira è fuori, Emre Can spero di vederlo prossima settimana in gruppo, De Sciglio ha preso una botta. Alex Sandro sta bene era solo stanco. Dobbiamo vincere per mantenere aperta la ...

Juventus-Valencia streaming live - Ecco dove e come vederla - no su Rojadirecta : Juventus-Valencia streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida VIDEO: Diretta Juventus-Valencia, ecco dove vederla in streaming Guardala QUI in diretta in modalità Match live La sfida di oggi pomeriggio tra Juventus e Spal sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere […] L'articolo Juventus-Valencia streaming live , ecco dove e come vederla, no su Rojadirecta ...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...