È successo in tv - 1 dicembre 2010 | Let' s Dance | non balla e rimane il numero zero

Anticipazioni Tempesta D'amore dal 2 all'8 dicembre : Il successo discografico di Romy : Sono state da poco pubblicate sul web le nuove Anticipazioni settimanali di Tempesta D'amore, la nota soap tedesca che tutti i giorni va in onda su Rete 4 alle ore 19.50. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 dicembre. Questa settimana le vicende che avranno luogo Furstenhof gireranno tutte intorno alla carriera in ascesa di Romy nel campo della musica, la gara ippica di ...