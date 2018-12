E' partita la nuova corsa alla Luna

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : le proiezioni nel ranking mondiale in base al risultato della partita : Sabato 24 novembre a Roma andrà in scena la sfida tra le Nazionali di Rugby di Italia e Nuova Zelanda: le due selezioni si affronteranno anche il prossimo anno nella Coppa del Mondo in Giappone. Azzurri ed All Blacks sono molto lontani nel ranking mondiale e quindi la nostra formazione non ha letteralmente nulla da perdere. La formazione oceanica è prima nella graduatoria con 92.54 punti, mentre gli italiani sono in quattordicesima posizione a ...