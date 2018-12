E' morto l' attore Ennio Fantastichini | vinse il David di Donatello con ' Mine Vaganti'

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018) Oggi 1° dicembre è venuto a mancare l'all'età di 63 anni: un artista poliedrico che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto grandi successi sia al cinema che in televisione. Ha avuto la capacità di spaziare da personaggi comici fino a quelli drammatici, dimostrando un talento straordinario che gli è valso la vittoria deldinel 2010 come migliorenon protagonista della pellicola intitolata ''. In tale film venne diretto diretto dal regista Ferzan Ozpetek, con il quale ha avuto modo di collaborare anche in altre occasioni nel corso della sua carriera.Uno dei suoi maestri indiscussi è stato il grande Gian Maria Volontè:era particolarmente legato alla pellicola intitolata 'Porte Aperte' del 1990, diretta dal regista Gianni Amelio. In questo film ha interpretato il ruolo di Tommaso Scalia, grazie al quale ha ...