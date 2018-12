E’ morto l’attore Ennio Fantastichini | aveva 63 anni | stroncato da una leucemia

Ennio Fantaschini morto - addio all’attore di cinema - teatro e tv : aveva 63 anni : cinema, teatro, tv. Ennio Fantastichini poteva calcare qualsiasi palco e affrontare qualsiasi macchina da presa. Era ricoverato da due settimane in ospedale a Napoli. Ma un’emorragia cerebrale, conseguenza di una leucemia, se l’è portato via all’età di 63 anni. Tra i suoi film più importanti Porte aperte di Gianni Amelio, Ferie d’agosto di Paolo Virzì e Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Molte anche le interpretazioni ...

morto l’attore Carlo Giuffrè - aveva fatto Geppetto nel Pinocchio di Roberto Benigni : Se ne è andato nella notte di tutti i santi, a poche settimane dal suo novantesimo compleanno, l’attore Carlo Giuffré. Napoletano verace, cresciuto all’ombra (e poi in simbiosi) del fratello maggiore Aldo, con cui divideva la passione e l’eredità del magistero di Eduardo De Filippo, aveva conosciuto il repertorio del maestro fin dall’immediato dopoguerra. In anni recenti, ha preso parte a Se mi lasci non vale, film di ...

Lutto per Fabriano. morto l’attore Venantino Venantini : Nato a Fabriano il 17 aprile 1930, Venantino Venantini aveva al suo attivo la partecipazione a 150 film. Ha esordito

L’attore americano Scott Wilson - noto per la serie tv “The Walking Dead” - è morto a 76 anni : L’attore americano Scott Wilson, noto per aver interpretato il ruolo di Hershel Greene nella serie tv The Walking Dead, è morto a 76 anni. La sua carriera di attore nel cinema era iniziata nel 1967, con il film La calda notte dell’ispettore The post L’attore americano Scott Wilson, noto per la serie tv “The Walking Dead”, è morto a 76 anni appeared first on Il Post.