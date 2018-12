È morto George H W Bush

George Bush - morto il 41° presidente Usa : aveva 94 anni - passerà alla storia per la Guerra del Golfo contro Saddam Hussein : A dare la notizia con una nota ufficiale è stato suo figlio, come lui ex presidente degli Stati Uniti d’America: George H.W. Bush è morto poco dopo le 22 di venerdì 30 novembre. Il 41esimo presidente degli Stati Uniti d’America aveva 94 anni, da anni era costretto a vivere sulla sedie a rotelle a causa del morbo di Parkinson e ad aprile scorso aveva dovuto assistere alla morte di sua moglie Barbara, con cui era sposato da 73 ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...

George Bush è morto : il 41esimo presidente americano si è spento a 94 anni - il cordoglio di Obama e l’annuncio del figlio : Solo qualche mese fa era scomparsa la moglie, l’ex first lady Barbara Bush e adesso è toccato a lui, il 41esimo presidente degli Stati Uniti, George Herbert Walker Bush, morto all’età di 94 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio George Walker Bush, che è stato presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009, con una nota e sui social qualche ora fa. Secondo gli ultimi dettagli, George Bush senior si è spento a 94 anni nella sua casa di ...

È morto George H. Bush - 41esimo presidente americano Aveva 94 anni : Diventato milionario con il business del petrolio in Texas, fu alla Casa Bianca dal 1989 al 1993. Alle elezioni per il secondo mandato, fu sconfitto da Bill Clinton

morto George H. W. Bush - 41° Presidente degli Stati Uniti : aveva il morbo di Parkinson : E’ Morto all’età di 94 anni George H. W. Bush, 41° Presidente degli Stati Uniti. L’ex Presidente da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su di una sedia a rotelle. Otto mesi fa era scomparsa la moglie, l’ex first lady Barbara Bush. George H. Bush, eroe della seconda guerra mondiale e inquilino alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse un importante momento di ...