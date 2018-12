blogo

: E’ morto Ennio Fantastichini: l’attore stroncato dalla leucemia - Corriere : E’ morto Ennio Fantastichini: l’attore stroncato dalla leucemia - repubblica : ?? E' morto Ennio Fantastichini: l'attore aveva 63 anni - LucaBizzarri : Un talento impressionante. Che tristezza. -

(Di sabato 1 dicembre 2018) L'attore era ricoverato a Napoli da due settimane.oggi, sabato 1 dicembre 2018, dopo una lunga battaglia contro la leucemia: stando a Repubblica, l'attore era ricoverato a Napoli da due settimane per le conseguenze di un'emorragia cerebrale. Aveva 63 anni e una carriera ricca di successi cinematografici e televisivi: con Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek vince il David di Donatello come migliore non protagonista.