Dormire bene | 14 alimenti da mangiare o evitare prima di andare a letto

Dormire bene aiuta a dimagrire : Dormine bene e almeno sette - otto ora a notte aiuta dimagrire. A sostenerlo 2 studi, uno dell'Università di Haward e l'altro pubblicato sull'American

Pigiamoni addio Dormire al freddo aiuta a star bene - e fa dimagrire - : A dirlo è la scienza che, con tanto di ricerche comprovate, dimostra quanto sia importante Dormire al freddo. Non certo con le finestre spalancate, ma con un po' di criterio nel regolare il ...

Gravity - la coperta pesante per Dormire bene arriva in Italia - : ... 249 euro , che possono essere tanti o pochi non solo inserendola nel bilancio familiare ma guardandola anche nella prospettiva di un mondo dove insonnia, ansia e stress hanno un peso tanto per ...

Salute : ecco di quante ore di sonno abbiamo bisogno per il nostro benessere - ma attenzione a non Dormire troppo : Gli studi sulle ore di sonno necessarie al nostro organismo per rigenerarsi sono tanti e in genere anche abbastanza concordi: dormire 7-8 ore a notte sarebbe l’ideale. A questa conclusione sono giunti i ricercatori della Western University, che hanno però lanciato un nuovo allarme: dormire troppo fa male tanto quanto dormire troppo poco. I ricercatori del Brain and Mind Institute della Western University in Canada, hanno portato a termine ...

Le migliori tisane rilassanti per Dormire bene : Stress, nervoso, senso di agitazione. La ripresa, dopo l’estate, può portare ansia e insonnia, ma ecco alcune tisane per...

Per Dormire bene cambiate queste 4 abitudini - sbagliate - che avete la sera : Ad esempio, bisognerebbe evitare di fare sport a ridosso del momento del riposo poiché l'allenamento eleva la temperatura corporea e accelera il metabolismo. Finite quindi il vostro allenamento ...

Dormire bene Con La Persona Amata : Secondo Gli Scienziati è Potente Quanto Una Medicina : È un'esperienza vissuta da molti: un mal di testa che passa dopo una dormita insieme al proprio partner è scienza! 5. Dà più energie: quando il sonno è davvero ristoratore, ci si sveglia al mattino ...

Co-spleeping - perché Dormire coi genitori fa bene : dormire con i bambini oppure no? Si tratta della domanda che si pongono tantissimi genitori, tentati e allo stesso tempo terrorizzati, dal co-sleeping. Riposare nel lettone insieme ai propri figli (soprattutto se neonati) è una pratica molto diffusa, ma che in passato è stata fortemente criticata dai pediatri e dagli psicologi del comportamento. Oggi però scopriamo che in realtà il co-sleeping apporta moltissimi benefici sia ai genitori che ai ...