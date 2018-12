vanityfair

: Donne pilota: ecco come si fa a comandare un aereo - TravellerItalia : Donne pilota: ecco come si fa a comandare un aereo - afrisellaxhs : #xhsbio206 Lauren ha fatto Amelia Earhart, una pilota, autore e attivista per i diritti delle donne. Lauren ha fatto un bel presentazione! - SnoqLodi : Sette donne, un palco e dieci minuti per rispondere alla domanda: «come sarà il lavoro del futuro?». Dalla pilota d… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) easyJet - leeasyJet - leeasyJet - leeasyJet - leeasyJet - leeasyJet - leeasyJet - leeasyJet - leeasyJet - leSono circa 8500 idonna nel mondo, poco più del 5% del totale (155mila) e quelle che sono diventate capitano, secondo gli ultimi dati diffusi a inizio novembre dall’International Society of Women Airline Pilots sono appena 1400, ovvero l’1,55%. Un numero cresciuto nel tempo, ma molto lentamente – di appena un punto percentuale in dieci anni – secondo i dati del Centre for Aviation, che ha anche contato le compagnie con 100 o più: sono appena 20 nel mondo. LEGGI ANCHELe domande più strane che si fanno alle hostessTra queste le europee sono solo Lufthansa, British Airways, KLM e easyJet, unica low cost tra le citate, ...