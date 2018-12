Domenica In | Mara Venier lancia la bomba su Barbara D' Urso | ' Presto lo sblocco'

Domenica In - parata di super ospiti per Mara Venier : nuova sfida con Barbara d'Urso : Domenica 2 dicembre si alterneranno in studio Stefania Sandrelli, Lorella Cuccarini, Claudia Cardinale, Isabella Rossellini...

Domenica In - colpaccio di Mara Venier : dopo l'onorificenza ricevuta da Sergio Mattarella... : Fari puntati sulla puntata di Domenica In di Domenica 2 dicembre: Mara Venier su Rai 1 riprende la sfida degli ascolti contro Domenica Live e Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. E lo fa in grande ...

La Domenica in di Mara Venier per le donne : Uno dei momenti più veri della Domenica pomeriggio televisiva, gli incontri donna a donna di Mara Venier a Domenica inIn un mondo che cade a pezzi, diceva il buon Marco Mengoni, ci sono anche momenti televisivi che questi "pezzi di mondo" li racconta, affinché queste storie non rimangano nei coni d'ombra della vita quotidiana e arrivino in superficie, come vere e proprie denunce. prosegui la letturaLa Domenica in di Mara Venier per le ...

Mara Venier : "Il mio rapporto con la D'Urso? No comment. Non so se a Mediaset rosichino per il successo di Domenica In" : Mara Venier è entusiasta per il successo della sua "Domenica In", ma non rilascia commenti sul rapporto con la D'Urso e la Ventura: "Non rispondo", afferma. La conduttrice, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte, ha parlato anche di politica e di social: "I politici a Domenica In? Non è che non vogliano venire, c'è da ...

Domenica In - a Mara Venier accuse di non aver aderito alla campagna “Non è normale che sia normale” : Mara Venier è finita nei guai. Tutta colpa di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda Domenica 25 novembre 2018. Una puntata che ha consacrato il successo della trasmissione condotta dalla presentatrice veneziana che ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il migliore share della giornata. Tra gli ospiti di Mara Venier Renato Zero e Vanessa Incontrada (che ha detto davanti a tutti e senza problemi di avere ...

Domenica In - il Pd denuncia Mara Venier : 'Fatti osceni su Raiuno' - la clamorosa accusa : Il Pd contro Mara Venier , accusata di nascondere il tema della violenza sulle donne a Domenica In . Tutto vero: come riporta il Tempo , a far infuriare i dem è la mancata intervista alla mamma di ...

"Mara Venier ridicolizza violenza sulle donne"/ Pd contro Domenica In anche per il siparietto con Renato Zero - IlSussidiario.net : "Mara Venier ridicolizza violenza sulle donne". Pd contro Domenica In anche per il siparietto con Renato Zero. Ultime notizie

Mara Venier nel mirino dopo la puntata di Domenica in : Mara Venier è nella bufera dopo la puntata di domenica In dello scorso 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la Venier è finita nel mirino di alcuni esponenti del Pd, che l’hanno accusata di nascondere il tema e di sottovalutarlo. Nell’occhio del ciclone in particolare la mancata intervista alla mamma di Sara Di Pietrantonio, la ragazza uccisa nel 2016 a Roma dall’ex fidanzato (condannato ...

Domenica In anticipazioni : Mara Venier chiama Loredana Bertè : Domenica In, ospiti: Loredana Bertè da Mara Venier il 2 dicembre Continua il grande successo di Domenica In. Lo storico contenitore del dì festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, guidato da Mara Venier, sta vivendo una nuova linfa, dopo le disastrose edizioni degli ultimi anni e in particolare quella dello scorso anno. La Venier continua a vincere la battaglia degli ascolti con Domenica In contro il diretto competitor ...

Barbara d'Urso "perde" contro Mara Venier/ In sovrapposizione vince Domenica In : ascolti TV e share - IlSussidiario.net : Barbara d'Urso ha stabilito un altro record d'ascolti con il suo programma contenitore del fine settimana, Domenica Live.

Domenica In - Mara Venier sbotta in diretta : "Pensano che io sia rin..." : Ospite di Mara Venier, Vanessa Incontrada ha parlato dei suoi problemi di peso, di quanto ha sofferto per gli attacchi dei suoi haters e di come è riuscita a superare tutto questo.Ma proprio durante l'intervista a cuore aperto a Domenica In, la conduttrice è sbottata contro la produzione. Il motivo? Uno degli autori del programma le ha ricordato, da dietro le telecamere, che era il momento di far vedere alla Incontrada una delle "foto del ...

Domenica in - Vanessa Incontrada a Mara Venier : 'Ho cellulite e smagliature - mi sudano i baffi - rutto' : 'Ho un problema con i baffi, mi sudano ed è una cosa imbarazzante'. ' La cellulite ce l'ho, le smagliature pure , ma che devo fare'. E ancora: 'Prima di andare in onda rutto, faccio la pipì, sono ...

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...

Ascolti Domenica pomeriggio 25 novembre : nuova vittoria per Mara Venier su Barbara D'Urso : Mara Venier si conferma la regina della domenica pomeriggio. Settima vittoria per domenica in su domenica Live (fermo a quattro sfide aggiudicate), che comunque riesce a tenere accesa la competizione e a fare un buon ascolto. Per Barbara D'Urso sono lontani i tempi in cui dominava letteralmente sullo storico contenitore di Rai 1, quando questo era condotto da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta....Continua a leggere