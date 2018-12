tg.la7

: Rispetto alle 'ruspe' salviniane, agli slogan facili preferisco #GinoStrada e Credo che il decreto sicurezza farà s… - stenconti : Rispetto alle 'ruspe' salviniane, agli slogan facili preferisco #GinoStrada e Credo che il decreto sicurezza farà s… - TgLa7 : Dl sicurezza, slogan contro Salvini al corteo di Milano - Dome689 : Milano, migliaia in corteo contro Salvini e il dl sicurezza: slogan e cartelli. “Mai più lager” – FOTO… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Molti in piazza per dire 'no alla chiusura del centro di accoglienza dei migranti di via Corelli'. La manifestazione è organizzata dalla sinistra antagonista -