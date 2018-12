: • Cyber News • #Dl Sicurezza, prime espulsioni dal Cara - Cyber_Feed : • Cyber News • #Dl Sicurezza, prime espulsioni dal Cara - NotizieIN : Dl Sicurezza, prime espulsioni dal Cara - TelevideoRai101 : Dl Sicurezza, prime espulsioni dal Cara -

Al via ledaldi Isola Capo Rizzuto, il centro d'accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Italia con i suoi 1.200 posti. Da ieri, su disposizione della Prefettura di Crotone, chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Decreto, sono iniziate leche proseguiranno a scaglioni nei prossimi giorni. Sono 24 le persone che hanno già lasciato la struttura, tutti rifugiati con permesso umanitario che secondo le nuove norme non ha più valore. Tra loro anche una famiglia con bimba di 5 mesi.(Di sabato 1 dicembre 2018)