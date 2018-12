Dl Sicurezza | migranti via dal Cara e portati a Crotone Croce Rossa | ‘Alcuni hanno

Dl Sicurezza : al via espulsioni di migranti dal Cara più grande d'Italia : E’ sul Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande d’Italia con i suoi 1.200 posti, che il Decreto sicurezza varato dal governo è destinato a produrre gli effetti più consistenti. Da ieri sera, su disposizione della Prefettura di Crotone chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Dl sicurezza, dal Cara sono iniziate le espulsioni di migranti che proseguiranno a ...

Dl Sicurezza - 24 migranti cacciati dal Cara di Isola Capo Rizzuto e portati in stazione : “Non hanno un posto dove andare” : Ventiquattro migranti hanno dovuto lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto, a seguito di un provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone in ottemperanza al decreto Sicurezza approvato nei giorni scorsi in Parlamento. Gli stranieri sono in possesso del permesso di soggiorno umanitario e pur avendo diritto di stare in Italia, non possono beneficiare del diritto d’accoglienza nel sistema Sprar o restare nel sistema di prima accoglienza. Il ...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Dl Sicurezza - c’è il sì definitivo : è legge Guida : stretta su migranti e taser ai vigili Ecco cosa cambia (in 1 minuto) : scheda : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Dl Sicurezza è legge. Le novità : stretta sui migranti - taser - Daspo per indiziati terrorismo : Il Daspo per le manifestazioni sportive viene esteso agli indiziati di terrorismo e si potrà applicare un Daspo urbano nei presidi sanitari, nei mercati e durante gli spettacoli. Ci saranno sanzioni ...

Decreto Sicurezza - Arci 'Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada' : 'Il testo del Decreto sicurezza che sta per diventare legge, così come modificato al Senato, se possibile è ancora peggio di quello partorito dal Consiglio dei ministri. Purtroppo tutti i tavoli ...

Decreto Sicurezza - Arci : "Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada" : Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione: "Tante segnalazioni di persone che hanno avuto la protezione umanitaria e ora non sanno dove andare. E senza il progetto i grandi centri di accoglienza si trasformeranno in ghetti"

Dl Sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

Migranti - Csm : Dl Sicurezza lede garanzie costituzionali - : Arriva il parere negativo della sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle norme volute da Salvini in tema di Migranti: "troppa discrezionalità al questore" e "troppa ...