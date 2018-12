Dl sicurezza | al via espulsioni di migranti dal Cara più grande d' Italia

Dl sicurezza - dalla Camera il via libera definitivo | Protesta Pd con maschere bianche per gli 'invisibili' : Salvini: "Giornata memorabile" - "Bene, sono molto contento, giornata memorabile, sono felice": è questo il commento del leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dopo il voto ...

Dl sicurezza - via libera della Camera con 396 sì tra gli applausi della Lega. 14 deputati M5s non partecipano al voto : Tra gli applausi dei deputati della Lega l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza, summa della linea di Matteo Salvini sulla gestione dell’immigrazione, che secondo i sindaci aumenterà gli irregolari sul territorio. Dopo aver incassato il voto di fiducia martedì, il provvedimento è passato con 396 sì e 99 no. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nessuna ...

Dl sicurezza - via libera della Camera con 396 sì tra gli applausi della Lega : Tra gli applausi dei deputati della Lega l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza, summa della linea salviniana sulla gestione dell’immigrazione. Dopo aver incassato il voto di fiducia martedì, il provvedimento è passato con 396 sì e 99 no. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nessuna esultanza da parte dei deputati pentastellati, alcuni dei quali non hanno partecipato ...

Dl sicurezza - via libera Camera : è legge : 20.35 Il decreto Sicurezza è stato approvato in via definitiva dall'Aula della Camera con 396sì e 99 no. Il testo diventa così legge. Hanno votato a favore, oltre a M5S e Lega, anche Forza Italia e FdI. Al momento della proclamazione del voto, dai banchi della maggioranza, in particolare da quelli della Lega, è arrivato un 'boato' di soddisfazione. E Salvini: "Giornata memorabile, sono felice". Il Pd aveva protestato in Aula prima del voto ...

Dl sicurezza - in serata il via libera dell'aula della Camera : Roma, 28 nov., askanews, - E' ripreso in aula alla Camera l'esame per la conversione in legge su cui ieri il Governo ha incassato il voto di fiducia. Il via libera di Montecitorio alla nuova 'legge ...

