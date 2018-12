Dl sicurezza : a Milano migliaia in corteo contro Cpr e Salvini : E' partita da piazzale Piola la manifestazione milanese contro il decreto sicurezza e contro la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli, che potrebbe essere trasformato in un centro per i rimpatri. Poco prima delle 16 qualche migliaio di persone sono partite lungo un percorso di circa 4 km che le porterà fino a via Corelli. Alla manifestazione partecipano la rete di 'Mai più lager-No ai Cpr', ...

sicurezza : Caritas - a Milano in 500 rischiano di diventare senza tetto (2) : (AdnKronos) - Dall’inizio della nuova crisi migratoria nata a seguito della guerra in Siria e dalla caduta del regime in Libia, Caritas Ambrosiana ha dato vita ad una sistema di accoglienza diffusa sul territorio della Diocesi di Milano che ad oggi conta 2336 posti, gestiti da cooperative sociali, a

sicurezza : Caritas - a Milano in 500 rischiano di diventare senza tetto : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Sono circa 500 i profughi accolti nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative di Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano "che rischiano di diventare senza tetto per effetto del Decreto Sicurezza". Lo denuncia la Caritas, evidenziando che "in ragione delle nuov

Tangenziale ovest di Milano - Svincolo con l'A8 - un mese di chiusura per mettere in sicurezza un ponte : Dal 30 novembre a mezzogiorno in punto, i primi a dover seguire le deviazioni saranno i camion (e tutti i mezzi sopra i 35 quintali). Dall8 dicembre, e fino al 7 gennaio, cioè per l'intero periodo natalizio, toccherà a tutti i veicoli, in entrambe le direzioni. Chi arriva da nord (Varese e Como) ed è diretto verso la Tangenziale ovest (per esempio per proseguire verso lA7 per Genova, o lA1 per Bologna) dovrà uscire prima della consueta bretella ...

ACI e AC Milano per la sicurezza stradale : In occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada” di domenica 18 novembre, l’ACI e l’Automobile Club Milano hanno organizzato diverse iniziative per la prevenzione dell’incidentalità e per la sensibilizzazione della mobilità in sicurezza. Ancora oggi è troppo alto il tributo umano e i costi sociali (quantificati in 19,3 miliardi di euro pari […] L'articolo ACI e AC Milano per la sicurezza stradale sembra essere ...

Milano - i lavoratori del Cas di via Corelli : “Con il decreto sicurezza si perdono 70 posti di lavoro” : Ndjali Baudouin è un operatore sociale, è originario della Repubblica democratica del Congo e lavora nel Centro di accoglienza straordinaria di via Corelli, a Milano. Ma potrà farlo ancora per poco. Su indicazione del ministero dell’Interno il Cas di via Corelli sarà presto trasformato in un Cpr, cioè in un Centro di permanenza per il rimpatrio rivolto a chi non ha diritto a rimanere sul suolo italiano. E Baudouin, insieme a oltre 70 colleghi, ...

Incidente metro rossa Milano - il video delle telecamere di sicurezza - : Le riprese del sistema di sorveglianza diffuse dall'Atm mostrano la donna che scendendo dalla banchina verso i binari avrebbe causato indirettamente la brusca frenata in un'altra stazione. Forse tra ...

sicurezza e malattie cardiovascolari nella donna - convegno a Milano : Milano, 15 nov. , AdnKronos Salute, - Donne 'tradite' dal proprio cuore, perché ne ignorano il linguaggio e sottovalutano i segnali di Sos. Donne a lungo sotto-rappresentate negli studi clinici sui ...

Metropolitana a Milano - come funziona il sistema di sicurezza - : L'Azienda trasporti milanesi, Atm, prevede alcune misure, con speciali procedure per i casi emergenziali, come la frenata automatica del convoglio o controrotaie per le ipotesi di deragliamento. ...

sicurezza - a Milano test di videosorveglianza aerea con droni : Milano, 14 nov., askanews, - Milano si prepara all'impiego di droni per la videosorveglianza aerea in grado di trasmettere alle forze dell'ordine, grazie alla rete cellulare 5G, immagini ad altissima ...

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Dall’ambulanza connessa ai droni per la sicurezza - primi test del 5G a Milano : (Immagine: Vodafone) In occasione del Vodafone 5G Experience Day la compagnia telefonica ha presentato 12 progetti realizzati su rete 5G che proietteranno Milano nel futuro. “Il nostro obiettivo è quello di trasformare Milano nella capitale europea del 5G” afferma Sabrina Baggioni, Direttore Programma 5G di Vodafone Italia. E aggiunge: “La sperimentazione 5G sull’area metropolitana, con cui siamo parti meno di un anno fa, rappresenta per noi un ...