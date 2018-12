Dino Baggio | Vialli | che ricordi Forza amico mio | ce la farai

‘Roberto Baggio. Divin CoDino’ - il libro sul calciatore diventato un sentimento : Una storia che rotola di campo in campo, di bocca in bocca, di ricordo in ricordo. Quella di Roberto Baggio è stata l’ultima vera favola italiana, non sempre bella, non sempre a lieto fine, eppure straordinariamente nostra. Il racconto di un uomo tanto comune quanto unico, di un genio fragile ma anche indistruttibile, di un principe nomade amato da tutti e odiato da nessuno. Per descrivere la leggenda del fuoriclasse venuto da Caldogno ...