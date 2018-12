Dimenticate i pregiudizi sull' Hiv Intervista all' esperta

huffingtonpost

(Di sabato 1 dicembre 2018) Sono tra 125.000 e 130.000 le persone che nel nostro Paese convivono con l'Aids, tra 12.000 e 18.000 quelle sieropositive che non hanno ancora una diagnosi perché non hai mai fatto il test, nonostante almeno un terzo - circa seimila - abbia una situazione immunitaria compromessa. I nuovi dati, diramati dal Ministero della Salute con l'Istituto di Sanità per la trentesima giornata mondiale contro l'Aids e aggiornati al 2017, confermano che la principale modalità di trasmissione resta quella dei rapporti sessuali non protetti. Le nuove diagnosi di infezione da Hiv riportate l'anno scorso sono 3443, che vuol dire 5,7 nuovi casi ogni 100mila residenti.Numeri che al Centro operativo Aids dell'Istituto Superiore di Sanità non si aspettavano. Barbara Suligoi, direttrice del Centro, lo dice senza mezzi termini. "Le aspettative erano più rosee - spiega - ...