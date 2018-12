Differenziata | rifiuti non raccolti e volantino impreciso | scoppia il caso ' pizzagate'

Marsala - NUOVA RACCOLTA Differenziata DEI RIFIUTI : I PROSSIMI INCONTRI INFORMATIVI CON I CITTADINI Domani in contrada Grazia Puleo; mercoledì 28 al Monumento ai Mille Proseguono a Marsala gli incontri per fornire informazioni sul nuovo sistema di ...

Rifiuti - Amiu e quello spot “minaccia” : «Più Differenziata - o aumenta la Tari» : Nuova campagna di promozione della raccolta “selettiva”, che nonostante i ripetuti tentativi resta ben lontana dagli obiettivi di legge

Rifiuti : M5S - più raccolta Differenziata non nuovi inceneritori : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - “La Campania è al 52,67% di raccolta differenziata ma doveva già essere al 65% da anni dunque la prima rapida azione da attuare è una riduzione della produzione del rifiuto con estensione della raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale in primis nel Comune

Emergenza rifiuti - due nuovi impianti a Napoli per la selezione della Differenziata : A Napoli sorgeranno due impianti per la lavorazione delle frazioni secche a Scampia e San Pietro a Patierno. Lo dice all'Ansa l'amministratore unico di Asia Francesco Iacotucci. «Gli...

Rifiuti in Abruzzo : +16% di raccolta Differenziata in soli 4 anni : Non nasconde la sua soddisfazione il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca nel commentare i dati relativi alla raccolta differenziata dei Rifiuti relativa al periodo 2014-2018 (primo semestre). “Seppure i dati di partenza, con il 46,12%, vedevano la nostra regione decisamente al di sotto della soglia del 50%, il ritmo della crescita, nell’ultimo periodo è stato esponenziale. Particolarmente significativo è il raffronto 2017/ primo ...

Due sfide per i rifiuti elettronici : coinvolgimento delle aziende e raccolta Differenziata di prolunghe e spine : aziende e raccolta: sono queste le nuove sfide dei rifiuti elettronici. Con l’entrata in vigore del cosiddetto Open Scope, il mondo dei RAEE è chiamato ad affrontare da una parte il coinvolgimento delle imprese produttrici; dall’altra la raccolta dei “nuovi” RAEE che, secondo quanto stabilito dalla normativa, devono essere gestiti in modo differenziato. «Dal 15 agosto scorso la legge che riguarda i rifiuti elettronici è stata estesa ad una serie ...

Raccolta Differenziata - Montesilvano chiede ai cittadini di segnalare via Whatsapp chi butta rifiuti per strada : Non rispettate le regole della Raccolta differenziata e anzi gettate i rifiuti un po’ dove capita, in qualsiasi ora del giorno e della notte? A Montesilvano, in Abruzzo, chi agisce contro il decoro ambientale potrebbe avere le ore contate. Una spunta blu li colpirà. Parte infatti il servizio “Segnala l’incivile”, un’iniziativa di sensibilizzazione e contrasto all’abbandono dei rifiuti voluta dall’amministrazione comunale. Con ...