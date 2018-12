: • Cyber News • #Di Maio:trattare senza tradire italiani - Cyber_Feed : • Cyber News • #Di Maio:trattare senza tradire italiani - TelevideoRai101 : Di Maio:trattare senza tradire italiani - RadioLondra_ : Manovra, Di Maio: “Trattare con Ue senza tradire gli italiani” -

"Nella trattativa con l'Ue, se non si chiede al governo digli,possiamo arrivare a compromessi". Così il vicepremier Di. "L'economia è ferma perché l'ultimo governo del Pd ha fatto una Manovrainvestimenti. Noi mettiamo 37 miliardi per far ripartire l'economia",aggiunge. Il reddito di cittadinanza sarà "come è partito. Proporremo un lavoro e se non si accetterà, si perderà il reddito". Annuncia che mercoledì ci sarà il Dl semplificazioni in CdM. Entro dicembre anche "l'autonomia del Veneto" al CdM.(Di sabato 1 dicembre 2018)