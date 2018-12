Di Maio sotto accusa | morale | moralismo ed ipocrisia

Stress test. Di Maio in Europa difende il reddito di cittadinanza - in Italia è sotto botta per il nero e gli abusi di Pomigliano : Gli arrivano messaggi continui. Lui chiede aggiornamenti, a Bruxelles si sottopone alle domande dei giornalisti provando a sfoggiare un sorriso perché così gli è stato consigliato di fare. Ma il sorriso di Luigi Di Maio è tirato ed è chiaramente un effetto scenico. Chi lo conosce bene racconta che è molto provato, sta vivendo malissimo la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre, sia dal punto di ...

Elena Boschi sotto assedio da Di Maio e Di Battista - i 5 stelle ‘picchiano’ duro : Elena Boschi al centro di un assedio firmato 5 stelle. Dopo aver postato un video contro il padre di Di Maio si è scatenata una vera e propria guerra social Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista vanno all’attacco di Maria Elena Boschi. Messi un po’ all’angolo per le critiche a Di Maio riguardo la vicenda del padre che avrebbe assunto dipendenti in nero nella sua azienda, Di Battista aveva difeso il vicepremier dicendo che ...

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Luigi Di Maio - lo sconcertante sondaggio Swg : 'M5s sotto il 20%'. È la prima volta : ora gira una voce : ... su consiglio del suo braccio destro Stefano Buffagni , ha fatto rotta su Milano per ricucire i rapporti con il tessuto produttivo, le grandi imprese e il mondo di artigiani e start-up. Secondo il ...

De Falco tradisce il M5S. Di Maio : “De Falco e Nugnes già sotto procedura” (VIDEO) : De Falco vota insieme all’opposizione, governo sotto sul condono a Ischia, Di Maio non ci sta! Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all’opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull’emendamento all’articolo 25 del decreto Genova, quello che disciplina le pratiche di condono a Ischia. Una bomba sui 5 Stelle, una provocazione bella e ...

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Dl Genova - Di Maio : “Dissenso non preoccupa - Nugnes e De Falco sotto procedura dei probiviri” : Luigi Di Maio ha commentato così il voto dei dissidenti: "Il fatto che due senatori del M5S, uno si sia astenuto e uno abbia votato con Fi, è gravissimo: questo non è un caso isolato, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5S e che devono portare avanti il contratto di governo".Continua a leggere

Luigi Di Maio - Gregorio De Falco lo pugnala : vota insieme all'opposizione - governo sotto sul condono a Ischia : Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all'opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull'emendamento all'articolo ...

Di Maio : “Libertà d’informazione si garantisce con equo compenso per giornalisti sottopagati” : “La libertà di informazione si garantisce prima di tutto migliorando le condizioni di lavoro dei giornalisti. Soprattutto i giornalisti sottopagati, al limite dello sfruttamento”. Così Luigi Di Maio in una diretta video su un social network aggiungendo che “noi vogliamo garantire la libertà di stampa con l’equo compenso” che varrà per tutti i professionisti, ma anche per i giornalisti. “Spero ne vogliano ...

Sondaggio - la Lega sotto il 30 per cento : la furia di Salvini - paga l'effetto-Di Maio : Per la prima volta i sondaggi danno la Lega sotto il 30 per cento e Matteo Salvini è una furia. Ai suoi manda un messaggio: 'Profilo basso sulla Tav, non rilasciate dichiarazioni'. Del resto la ...

Di Maio indica ai M5s di disporsi a testuggine : 'siamo sotto attacco' : 'Dobbiamo rimanere compatti, non possiamo permettere cedimenti': è l'appello ai parlamentari Cinquestelle, dopo le tensioni interne scatenate da pace fiscale, decreto sicurezza e, per ultimo, dalle ...