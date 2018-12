Di Maio si è intestato un emendamento sui terremotati che si fa da tre anni

Il silenzio di Di Maio sull'edificio fantasma intestato a suo papà : Il vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio imbocca la strada del silenzio. Tace dopo l'articolo de il Giornale nel quale vengono sollevati sospetti di irregolarità edilizie su immobile fantasma costruito su un terreno nel Comune di Mariglianella, in provincia di Napoli, intestato al padre Antonio Di Maio. Il capo politico dei Cinque stelle parla di Babbo Natale ma non preferisce parola sul proprio Babbo e la storia del manufatto non censito. ...