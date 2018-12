Di Maio | ' Per far ripartire l' economia bisogna investire soldi Ma pronti a trattare con

De Luca : “Papà di Di Maio? Sant’uomo punito dalla natura per quella discendenza. M5s? Alcuni sembrano cafoni arricchiti” : Caustica invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il M5s, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv: il politico prende di mira, in primis, il reddito di cittadinanza e le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulla stampa delle tessere relative all’erogazione. “Nessuno ha capito niente, neanche loro” – afferma De Luca – “Abbiamo assistito a delle cose francamente ...

Di Maio : 'Per far ripartire l'economia bisogna investire soldi' : 'E noi ne mettiamo 37 miliardi' aggiunge il vicepremier all'indomani dei dati sulla crescita - che l'Istat ha rivisto al ribasso, con un pil -0,1%, primo calo dal 2014. 'Siamo pronti a trattare con Ue'...

Matteo Salvini non va al vertice con Cav e Meloni. FI : 'Prossima volta chiederemo il permesso a Di Maio' : Avevano scelto apposta la residenza milanese di Silvio Berlusconi in via Rovani, e non Arcore, per non dare nell'occhio. O almeno queste erano le intenzioni e i desiderata, sopratutto di Matteo ...

Perché Luigi Di Maio è ormai una figurina tragica - in attesa di Dibba - : La storia è piena di personaggi utili alla causa di qualcun altro, convinti di star perseguendo un proprio disegno, sempre con quell'aria di chi sa come va il mondo ed è pronto a elargire lezioni ...

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio Per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Vespa : 'Qualcuno mi dice che Di Maio è vittima di fuoco amico - risponde per suo padre' : E' un Bruno Vespa che sveste i panni di padrone di casa di Porta a Porta e veste quelli di opinionista a Piazza Pulita, in onda su La 7. Il fatto su cui è chiamato ad esprimersi sono le vicende che stanno riguardando il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un'inchiesta condotta da "Le Iene" avrebbe portato alla luce presunte prestazioni di un lavoratore assicurate in "nero" all'azienda del padre del capo politico grillino. Una vicenda che, ...

Istat : Pil diminuisce - aumento disoccupazione/ Ultime notizie - Di Maio esulta "Più contratti permanenti" - IlSussidiario.net : Istat: Pil diminuisce, aumento disoccupazione. Ultime notizie, il ministro del lavoro Di Maio esulta "Più contratti permanenti"

Papà di Maio - la Procura indaga per abusi edilizi e violazioni in materia ambientale : abusi edilizi e violazioni in materia ambientale sono le due ipotesi di reato nell'inchiesta su Antonio Di Maio, il padre del vicepremier Luigi. Sono contenute nel fascicolo aperto dalla Procura di Nola dopo la relazione spedita questa mattina in busta sigillata dai vigili urbani del comune di Mariglianella, alle porte di Napoli. Giovedì pomeriggio la polizia locale ha sequestrato aree del terreno di ...

Piaggio Aerospace - sciopero dipendenti per ritardo stipendi : “Colpa del Governo”. Di Maio : “Lunedì commissario e paghe” : Nuovo sciopero dei dipendenti della Piaggio Aerospace dopo che giovedì l’azienda ha annunciato un ritardo nel pagamento degli stipendi di novembre. Gli operai questa mattina alle 6 si sono riuniti in picchetto davanti ai cancelli dello stabilimento della società a Villanova Albenga, in provincia di Savona, per poi avanzare in corteo verso la Aurelia Bis. Durante la manifestazione i lavoratori hanno lanciato fumogeni gialloverdi, una ...

M5S : attacco a Di Maio Per legami sangue : 13.25 "La delegittimazione del M5S da parte del quarto potere colpisce a tutti i livelli. Colpisce i nostri sindaci, colpisce i nostri parlamentari.Colpiscono anche Luigi Di Maio in questi giorni, essendo immacolato usano i parenti sbattendo in prima pagina suo padre per storie di 10 anni fa. E attenzione non è che Luigi sia sotto accusa per aver aiutato il babbo mentre era ministro, come è stato per Renzi e Boschi ma per un vincolo di sangue". ...

Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...

Operai in nero in azienda - il padre di Di Maio : “Non sapeva - la responsabilità è solo mia” : "Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla. Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Tornare indietro non si può ma se potessi riavvolgerei il nastro per non ripetere gli errori del passato. Questo non è possibile quindi posso solo dire che mi dispiace", ha dichiarato al Corriere della Sera Antonio Di Maio, padre del ...

Reddito di cittadinanza : Di Maio incassa l'ok di Bruxelles 'se c'è copertura'. Le tessere? 'Dopo' : La preoccupazione è semmai quella di come reperire le risorse finanziare queste politiche contro la povertà. Il vicepremier intanto annuncia che la stampa delle tessere per il Reddito sarà affidata ...

Di Battista : “Il sistema mediatico attacca Di Maio Per distrarlo e farlo fallire” : Gli attacchi mediatici contro Di Maio per Alessandro Di Battista hanno un obiettivo: "Distrarre Luigi che si sta occupando di crisi aziendali, del reddito di cittadinanza. Far fallire la sua attività politica. Ma io confido molto sul fatto che più questi attacchi sono scomposti, più si capisce chi sta dalla parte del sistema e chi cerca di cambiarlo".Continua a leggere