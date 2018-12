Di Maio ' L economia è ferma Colpa del Pd ha fatto una manovra insipida'

Di Maio sulla Pedemontana : 'Problema per economia e ambiente' - Salvini : 'Votate al referendum' : Nel giorno della manifestazione Sì Tav a Torino e alla vigilia del referendum consultivo sulla privatizzazione dell'Atac a Roma, continua il braccio di ferro tra Lega e Cinque stelle o meglio tra ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

L'economia frena - crescita stagnante dopo tre anni. Di Maio : "Colpa del Pd" : Secondo l'Istat il Pil del terzo trimestre è rimasto invariato rispetto a quello precedente. Il vicepremier rispolvera un...

Alitalia - Tria frena Di Maio : "Delle cose che fa il Tesoro deve parlarne il ministro dell'economia" : Il ministro dell'economia Giovanni Tria frena il vicepremier Luigi Di Maio. Mentre quest'ultimo ha annunciato il ritorno dello Stato come azionista attraverso il Mef con una newco partecipata anche da Fs, risponde il ...

DEF (Documento di Economia e Finanza) bocciato - Salvini e Di Maio furiosi : DEF bocciato dall’Ufficio Parlamentare di bilancio, Salvini e Di Maio non ci stanno, “Non tradiremo i cittadini” L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola “eccessivamente ottimistica“. Lo sottolinea il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione alle Commissioni Bilancio. Dall’aumento dello spread ...

E ora a Di Maio l'"ig-Nobel" per l'economia : Contro di lui c'è l'opinione della quasi totalità degli economisti, di Italia e probabilmente del mondo. Presto si vedrà chi ha ragione, e l'esperimento si farà, come dicevano i cerusici di un tempo, ...

Di Maio : “Investiamo sulla felicità degli italiani - il sorriso rimette in moto l’economia” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fornisce una sua ricetta economica per far aumentare la crescita: "Investiamo sulla felicità dei cittadini, sulla voglia di spendere e sulla voglia di vivere con una qualità di vita migliore. Stiamo investendo sul sorriso degli italiani, se torna il sorriso l'economia si rimette in moto".Continua a leggere

Alessandro Sallusti demolisce Luigi Di Maio - la lezione d'economia : 'Soltanto un cretino...' : Accuse alle quali risponde con un durissimo editoriale Alessandro Sallusti : 'Sarebbe bello che un giornale potesse modificare il corso se non della storia, ma almeno della cronaca', premette il ...

Economia - Luigi Di Maio e il suo “team Mani di forbice” : Ecco in breve il riassunto dell’annuncio fatto dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a proposito delle novità rappresentate dai tagli. Tutto quello che è inutile e superfluo verrà tagliato da un apposito team denominato ‘Mani di forbice‘. Presto un team, soprannominato “Mani di forbici”, provvederà ad effettuare i tagli dove necessitano Il team Mani di forbice, così battezzato dallo stesso Di Maio, avrà il compito di ...

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell’Economia troppi trabocchetti» : Il vice premier e lo scontro sul deficit: «Il ministro resti. Questa Manovra non la paga il popolo, ma paga il popolo: non daremo un euro a chi sta sul divano»

Manovra - riunione Di Maio-ministri M5S su Def/ Ultime notizie - Meloni avvisa : "Ho paura del M5s su economia" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:28:00 GMT)