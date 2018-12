Di Maio | “Economia frena? È logico | niente investimenti da governi del Pd | ultima manovra

ilfattoquotidiano

: Di Maio: 'L'economia è ferma? Colpa del Pd: ha fatto una manovra insipida' - repubblica : Di Maio: 'L'economia è ferma? Colpa del Pd: ha fatto una manovra insipida' - ilfoglio_it : Mustier spiega lo spread a Di Maio. Unicredit dimostra il costo di fare affari dall’Italia con questo governo - davidealgebris : M5Somari : Di Maio spiega a Draghi politica economica. Toninelli come fare un ponte a Renzo Piano. Lezzi spiega a P… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) “Èche l’economia freni: le manovre deiPd erano insipide, con poche centinaia di milioni di euro d’. Noi mettiamo 37 miliardi di euro. Per far ripartire l’economia, serve aumentare il potere d’acquisto delle famiglie”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, a margine di una visita, a Treviso, in un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti.L'articolo Di: “Economia? Èdadel Pd:insipida” proviene da Il Fatto Quotidiano.