Di Maio apre alla trattativa con la Ue | ' Ma il Reddito di Cittadinanza non si tocca'

Manovra - Di Maio apre all'Europa : «Si può trattare ma senza tradire gli italiani» : «È logico che l'economia si fermi se l'ultimo governo del Pd ha fatto una Manovra insipida che non aveva alcun investimento», prosegue il capo politico dei Cinquestelle in occasione di una visita, ...

Manovra - Di Maio apre all’Europa : «Si può trattare ma senza tradire gli italiani» : Il vice premier invita a «non fermarsi ai numerini». «Se l’economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell’economia»

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Roma-Bruxelles - ultima chance. Conte cerca compromesso. Di Maio apre a modifiche : Il premier a cena stasera con Juncker e annuncia negoziato ad oltranza con la Commissione. Intanto i vicepremier dichiarano che si va avanti uniti: nessun rimpasto -

Dopo la nuova bocciatura - Di Maio apre alle modifiche in Parlamento : Ed è qui il cuore della trattativa che il premier Giuseppe Conte è pronto a condurre la trattativa con Bruxelles con il sostegno del ministro dell'economia Giovanni Tria, g ià nel previsto incontro ...

Manovra - settimana cruciale. Di Maio apre al dialogo. Tria alla prova dell'Eurogruppo : Mentre l'altro vicempremier Salvini ostenta sicurezza: 'La procedura d'infrazione? Sono convinto che Bruxelles ci farà fare quello che è un bene per gli italiani'. Ma resta il gelo dell'Europa. La ...

Manovra - Di Maio apre a dialogo con Europa : 'Ma riforme restano'. A Salvini : 'Abbassare i toni' : L'apertura del vicepremier pentastellato sarebbe per clausole su deficit e maggiori tagli. Domani l'Eurogruppo e il 21 le decisioni della Commissione sulla legge di Bilancio italiana -

Manovra - Di Maio apre a dialogo con Europa : 'ma riforme restano'. A Salvini : 'abbassare toni' : L'apertura del vicepremier sarebbe per clausole su deficit e maggiori tagli. Messaggi anche a Salvini -

Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte : “Le riforme restano” e poi lancia un messaggio a Salvini : Di Maio pronto a dialogare con l’UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All’Europa “spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme ...

Un duro botta e risposta tra Sala e Di Maio riapre la questione delle chiusure domenicali : La proposta del vicepremier Luigi Di Maio sulle chiusure domenicali di negozi e centri commerciali torna d'attualità in seguito a una dura dichiarazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala che, in un intervento a Elle active! alla Bicocca, ha affermato di trovarla "una follia". "E poi perché chi gestisce negozi e ad esempio non i giornalisti? Qual è il senso?", prosegue Sala, ...

Un duro botta e risposta tra Sala e Di Maio riapre la questione delle chiusure domenicali : La proposta del vicepremier Luigi Di Maio sulle chiusure domenicali di negozi e centri commerciali torna d'attualità in seguito a una dura dichiarazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala che, in un intervento a Elle active! alla Bicocca, ha affermato di trovarla "una follia". "E poi perché chi gestisce negozi e ad esempio non i giornalisti? Qual è il senso?", prosegue Sala, ...

Alluvione Baleari - disastro a Maiorca : 10 morti e un bimbo disperso - Nadal apre i suoi centri [FOTO] : 1/31 ...

Tennis - alluvione a Maiorca - Nadal apre le porte dell'accademia ai senza tetto : Sei morti, danni incalcolabili e diverse persone senza casa a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola nelle ultime ore. Secondo quanto riporta El Pais ci sarebbero anche ...

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 Stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...